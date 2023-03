Trotz Wohnungskrise: Mieter sollen bei Eigenbedarf schneller die Wohnungen räumen

Massive Wohnungsknappheit in der Schweiz – das sind die Sonntagsnews

Massive Wohnungsknappheit in der Schweiz – das sind die Sonntagsnews

Dieser argumentierte, heute verhinderten die geltenden Bestimmungen bei einem Wechsel der Vermieterschaft letztere meist daran, innerhalb kurzer Zeit in den Besitz des Mietobjekts zu gelangen. Es gelte, die Verfahren zu beschleunigen. Die Vorlage geht an den Ständerat.

Er hat am Dienstag einer Gesetzesvorlage seiner Kommission für Rechtsfragen (RK-N) zugestimmt, welche auf eine parlamentarische Initiative von alt Nationalrat Giovanni Merlini (FDP/TI) zurückgeht.

Wenn Vermieterinnen und Vermieter ihre vermieteten Räumlichkeiten wegen Eigenbedarfs selber beanspruchen, sollen sie künftig schneller auf diese Objekte zugreifen können. Das will der Nationalrat.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Geheimdienst: Russische Armee in schwieriger Lage ++ China ruft zu Friedensgesprächen auf

So haben sich die Umfragewerte der Schweizer Parteien seit der Wahl 2019 verändert

Russland schickt «neuartige» Waffe in den Kampf – und erntet Spott

Bist du bereit für die Gymiprüfung? Löse das Quiz und finde heraus, ob du die Aufnahmeprüfung bestehen würdest.

Die Angst und Nervosität vor einer wichtigen Prüfung kennen wir wohl alle. Genau diese Gefühle schweben heute in der Luft. Denn heute, am 6. März 2023, finden schweizweit die Aufnahmeprüfungen fürs Gymi statt. Die Teilnehmenden haben in den letzten Wochen Mathematik und Deutsch gebüffelt. Wie steht es um deine Deutsch- und Mathekenntnisse?