freundlich13°
DE | FR
burger
Schweiz
Waffen

Hundeangriff im Wallis: Spital und Polizei uneins über Verletzungsgrad

Hund attackiert Kind im Wallis – Spital und Polizei uneins über Grad der Verletzungen

Nach einer heftigen Hundeattacke auf ein Kind im Wallis stuft das Spital dessen Verletzungen als «schwer» und die Polizei als «leicht» ein. Jetzt fragt die Lokalzeitung, ob diese Diskrepanz daher rührt, dass der Hund einem Polizisten gehört.
06.10.2025, 17:2506.10.2025, 17:53
27.05.2020, Niedersachsen, Rastede: Diensthund Simba, ein belgischer Sch
Das Kind wurde vom belgischen Schäferhund seines Nachbarn angegriffen. Bild: DPA

Am 4. November 2024 ist im Wallis ein siebenjähriges Kind auf dem Heimweg vom Hund seines Nachbarn «zu Boden geworfen» und «in Gesäss und Kopf gebissen» worden, wie der Walliser Bote schreibt. «Blutüberströmt» wurde es von der Nachbarin die 300 Meter nach Hause getragen, später wurde es in der Notaufnahme in Visp notoperiert.

Seit dem Angriff leidet das Kind unter Albträumen, in denen unter anderem der Teufel hinter ihm her rennt und ihm in den Kopf beisst. Der psychische Zustand des Kindes hat sich zusätzlich verschlechtert, als der Hund nach drei Monaten Fremdplatzierung wieder zu seinem Besitzer zurückgekehrt ist. Sowohl das kantonale Veterinäramt als auch der Chef Armee Hundewesen empfahl dem Besitzer die Einschläferung des Hundes. Das ist nicht passiert.

Die Spitalunterlagen, die der «Walliser Bote» einsehen konnte, dokumentierten mehrere «klaffende» Kopfwunden, die «bis maximal acht Zentimeter» lang waren sowie «bis auf Schädelkalotte» reichten. Neben weiteren teils grossen klaffenden Bissverletzungen und Schürfwunden am ganzen Körper war ausserdem ein Arm gebrochen.

Die Verletzungen, die das Kind davon trug, stuften die Ärzte als «schwer», die Polizei als «leicht» ein.

Warum diese Diskrepanz? Weil der belgische Schäferhund ein ausgebildeter Schutzhund der Schweizer Armee ist und einem Mitarbeiter der Walliser Kantonspolizei gehört? Und wieso wurde der Hund noch nicht eingeschläfert?

Diese Fragen wirft aktuell der Walliser Bote in seiner Berichterstattung auf, bekommt darauf aber keine Antworten. Die Medienstelle der Walliser Kantonspolizei antwortet lediglich: «Die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis hat in diesem Fall eine Untersuchung eingeleitet. Für weitere Auskünfte verweisen wir Sie an die genannte Stelle.»

(lyn)

Mehr dazu:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
7 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
7
Meistgelesen
1
Demenz-Verdacht bei Donald Trump – und die Google-KI schweigt lieber dazu
2
Vollmond im Oktober ist der erste Supermond des Jahres
3
Weshalb U-Boote Piratenflaggen hissen
4
Trump trollt die Demokraten mit KI-Videos – jetzt schlägt Colbert zurück
5
Odermatt hat einen Weg gefunden, die Karbonschoner-Regel zu umgehen
Meistkommentiert
1
Neuer Trainer fürs Basler Frauen-Team +++ Lausanne holt sich erfahrenen Franzosen
2
SVP könnte erstmals die 30-Prozent-Marke knacken – in der «Arena» zeigt sich, weshalb
3
Ständerat will Lastenvelofahrer disziplinieren – Pro Velo kontert
4
SVP laut Umfrage auf über 30 Prozent – nun spricht Blocher vom 3. Sitz im Bundesrat
5
Ein Land schlägt beim E-Auto-Boom alle Rekorde – und es ist nicht China
Meistgeteilt
1
Ukraine findet Schweizer Teile in Drohnen ++ Tausende Kubaner sollen für Russland kämpfen
2
St. Galler Grüne fordern Aufnahme von Kindern aus Gazastreifen
3
Hamas will nach eigenen Angaben Delegation nach Kairo schicken
4
Jetzt gehen die Dänen mit Schrotflinten auf Drohnenjagd
5
Wie der FC Trump das schöne Spiel zerstört
Drohnen-«Hysterie» in der Schweizer Armee
In europäischen Ländern sorgen «Störfälle» mit Drohnen für Aufregung. Die Schweizer Armee möchte bei der Abwehr möglichst rasch aufrüsten, doch das ist nicht ganz einfach.
Der Drohnenkrieg in der Ukraine schien das übrige Europa lange kaum zu betreffen. Das hat sich gründlich geändert. Vor knapp einem Monat drangen rund 20 Drohnen vermutlich russischen Ursprungs in den polnischen Luftraum ein. Seither kam es in weiteren Ländern zu Drohnensichtungen, etwa in Dänemark und Deutschland.
Zur Story