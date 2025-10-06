bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Schule - Bildung

Lehrerin klagt über Kosten: «Ich will einfach nur arbeiten»

Lehrerin
Teurer Spiessrutenlauf: Eine erfahrene Lehrerin musste tausende Franken bezahlen bis zur Anerkennung ihres ausländischen Lehrdiploms.

Lehrerin klagt über Kosten für Diplomanerkennung: «Ich will einfach nur arbeiten»

Eine Schweizerin mit 40 Jahren Erfahrung als Lehrerin verzweifelt, weil die Anerkennung ihres ausländischen Diploms ins Geld geht.
Über ein kaum bekanntes Geschäft, das Hunderttausende von Franken umfasst.
06.10.2025, 06:2606.10.2025, 06:39
Julian Spörri / ch media

Stell dir vor, du besuchst einen Kurs und stellst fest, dass dein Sitznachbar über 30-mal weniger bezahlt als Sie. Diese Situation erlebt derzeit Christina (Name geändert). Die 59-Jährige arbeitete ihr ganzes Leben lang als Lehrerin. Doch weil die gebürtige Ukrainerin ihre Ausbildung in ihrer Heimat und später in Grossbritannien absolviert hat, werden ihre Diplome in der Schweiz nicht ohne Weiteres anerkannt.

Kurz vor der Pensionierung drückt Christina deshalb die Schulbank an einer pädagogischen Hochschule (PH) in der Romandie – im Rahmen von Ausgleichsmassnahmen zur Diplomanerkennung. «Ich verstehe und respektiere den Prozess, aber es ist sehr entmutigend, nach Jahrzehnten praktischer Arbeit und kontinuierlicher Weiterbildung wieder zur Schülerin zu werden», sagt die Frau, die mittlerweile den Schweizer Pass besitzt.

CH Media berichtete bereits letztes Jahr über Christinas Fall. Er zeigt, wie hoch die Hürden sind, wenn Personen hierzulande ein ausländisches Lehrdiplom anerkennen lassen wollen – obwohl vielen Schulen die Fachkräfte fehlen. Das Verfahren kam nicht vom Fleck, die für die Anerkennung zuständige Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) war überlastet. Jetzt wird deutlich, wie fest der Marathonlauf für Christina ins Geld geht.

Das «Ja, aber» zu Musik und Heilpädagogik

Doch von vorne: Christina erhielt 1991 in der Ukraine das Diplom als Musiklehrerin. 2008 berechtigte sie das Vereinigte Königreich zur uneingeschränkten Berufsausübung. Sie lehrte in der Folge in England, Kasachstan und ab 2012 an Privatschulen in der Romandie. Die EDK anerkannte letzten Herbst das Diplom von Christina für das Fach Musik – unter der Bedingung, dass sie ein C2-Zertifikat in einer Landessprache vorlegt. Also das Muttersprache-Niveau.

Christina hat den Französisch-Test, der jeweils 450 Franken kostet, nun schon viermal vergeblich absolviert. Und will es trotzdem weiter probieren. Diesen Juli eröffnete sich für Christina jedoch eine neue Perspektive: Die EDK anerkannte ihren britischen Master in Sonderpädagogik. Wieder kostete das Verfahren 800 Franken, und wieder gab es Auflagen. Weil britische Credits nur halb so viel zählen wie hierzulande erworbene, muss Christina 12 ECTS-Punkte nachholen, um offiziell als Heilpädagogin arbeiten zu können. Das entspricht weniger als einem halben Semester.

Die drei PH-Module kosten Christina dabei 5400 Franken. Zum Vergleich: Eine reguläre Schweizer Studentin zahlt für ein ganzes Semester – je nach Hochschule – zwischen 300 und 800 Franken, bei Ausländern sind es zwischen 300 und 5000 Franken.

So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz

Fehlende Subventionierung erklärt Kosten

Christina spricht von einer «ungerechten Ungleichbehandlung». Die Arbeitslosenkasse hat es abgelehnt, den Betrag zu übernehmen. Die 59-Jährige will rekurrieren, weil sie künftig unabhängig von Arbeitslosengeldern sein möchte. Ohne anerkanntes Diplom bekommt Christina in ihrem Kanton nämlich keinen unbefristeten Arbeitsvertrag: Mal eine Stellvertretung, mal eine befristete Stelle – doch zum Beispiel in den Sommerferien ist sie arbeitslos. «Die ständige Unsicherheit ist für mich ein riesiges Problem. Ich will einfach nur voll arbeiten, um mir um meine Rente keine Sorgen machen zu müssen. Es darf doch nicht sein, dass ich kurz vor dem Ende meiner Karriere noch Geld aus meiner Pension in ein Studium stecken muss.»

Doch warum muss Christina für die PH-Kurse so viel bezahlen? Grund ist die fehlende Subventionierung. Die Trägerkantone beteiligen sich nicht an den Ausgleichsmassnahmen. Die geforderten 450 Franken pro ECTS-Punkt gelten als kostendeckend. Die EDK sieht einzig einen Plafond von 12'500 Franken vor.

«Bei regulär immatrikulierten Studierenden wird die Differenz zwischen dem Selbstkostenpreis und den Studiengebühren durch den Staat finanziert», erklärt die EDK-Medienstelle. Ausländischen Lehrkräften stehe es jedoch frei, sich als reguläre Studierende einzuschreiben und von denselben Finanzierungsmechanismen zu profitieren. In diesem Fall müssen die PHs entscheiden, welche ausländischen Studienleistungen sie anerkennen. In der Regel lohne sich das nicht, heisst es bei den Hochschulen. Die Kosten liegen beim Regelstudium zwar tiefer, der Zeitaufwand sei aber höher, weil meist mehr Module zu absolvieren wären.

Nur: Christina wurde nicht auf diese Option hingewiesen. Sie fühlt sich, nicht zum ersten Mal, alleine gelassen.

Hochschulen bieten Zahlung in Raten an

Mit ihren Geldsorgen ist sie indes nicht alleine. Eine mit den Verfahren vertraute Person berichtet von ähnlichen Fällen und bezeichnet die Kosten der EDK-Ausgleichsmassnahmen bisweilen als «grosse Hürde», zumal Betroffene mit Lohneinbussen leben und Sprachkurse bezahlen.

ZU DEN EIDGENOESSISCHEN ABSTIMMUNGEN VOM 14. JUNI 2015 STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG - Studenten arbeiten in der Bibliothek des neuen Hochschulzentrums vonRoll, am Freitag, 8 ...
Ausgleichsmassnahmen können Studierende teuer zu stehen kommen.Bild: KEYSTONE

Dass die finanzielle Belastung real ist, zeigt sich auch daran, dass die Möglichkeit zur Ratenzahlung «relativ häufig» genutzt wird, wie die PH der Fachhochschule Nordwestschweiz bestätigt. Andere PHs geben derweil an, keine Kenntnis von entsprechenden Fällen zu haben. Womöglich sehen Betroffene mit Geldproblemen schlicht vom Kursbesuch ab.

Fest steht: 2024 absolvierten rund 180 Personen mit ausländischem Diplom Ausgleichsmassnahmen. Bei der PH Zürich beliefen sich die Erträge auf 60'000 Franken. Bei der PH der Nordwestschweiz sind es im Schnitt 55'000 Franken pro Jahr von zehn Betroffenen. Hochgerechnet auf die ganze Schweiz belaufen sich die Einnahmen auf mehrere hunderttausend Franken. Die Summe verteilt sich auf wenige Schultern – wie diejenigen von Christina.

Das wird dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese kreuzfalschen Prüfungsantworten verdienen die Bestnote
1 / 39
Diese kreuzfalschen Prüfungsantworten verdienen die Bestnote
Bild: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Diese Schüler erklären, wieso sie streiken
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
11 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
11
Meistgelesen
1
Demenz-Verdacht bei Donald Trump – und die Google-KI schweigt lieber dazu
2
Vollmond im Oktober ist der erste Supermond des Jahres
3
Weshalb U-Boote Piratenflaggen hissen
4
Trump trollt die Demokraten mit KI-Videos – jetzt schlägt Colbert zurück
5
Odermatt hat einen Weg gefunden, die Karbonschoner-Regel zu umgehen
Meistkommentiert
1
Ein Land schlägt beim E-Auto-Boom alle Rekorde – und es ist nicht China
2
SVP könnte erstmals die 30-Prozent-Marke knacken – in der «Arena» zeigt sich, weshalb
3
Das sind die Schweizer Katzen-Hotspots – so viele leben in deiner Gemeinde
4
Russland geht das Benzin aus: Leere Zapfsäulen könnten zum Sturz von Putin führen
5
SVP laut Umfrage auf über 30 Prozent – nun spricht Blocher vom 3. Sitz im Bundesrat
Meistgeteilt
1
Selenskyj: Putin lacht über den Westen ++ Russland greift mit Drohnen und Raketen an
2
Merz telefoniert mit Netanjahu +++ Islamische Länder begrüssen Trump-Plan für Gaza
3
Wie der FC Trump das schöne Spiel zerstört
4
Hamas will nach eigenen Angaben Delegation nach Kairo schicken
5
Jetzt gehen die Dänen mit Schrotflinten auf Drohnenjagd
Wie in Polen Sorge vor Russlands Krieg herrscht – und warum man dennoch zuversichtlich ist
Russlands hybrider Krieg verunsichert die Menschen. Am Sicherheitsforum von Warschau zeigte Europa aber erstaunliche Zuversicht, den Aggressor stoppen zu können. Auch die Schweiz war vor Ort – als «interessante Ergänzung».
Marek Traczyk sitzt mit seinem gelben Medienbadge im «Warsaw Stage» des Hotels Hilton in Warschau – und schüttelt den Kopf. Am Sonntag sei er von seiner elfjährigen Tochter Victoria «total überrascht» worden, gesteht er – und wirkt leicht erschüttert.
Zur Story