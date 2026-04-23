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Berghaus auf der Bundalp im Kiental BE vollständig niedergebrannt

The new Airbus H 145 D3 based at the REGA base in Magadino in flight, during the REGA exercise involving the evacuation of the Monte Tamaro cable car, Rivera, Wednesday 18 March 2026..(KEYSTONE/Ti-Pre ...
Aufgrund der Schneeverhältnissen mussten die Feuerwehrleute von der Rega zum Einsatzort gebracht werden. (Symbolbild)Bild: keystone

Berghaus auf der Bundalp im Kiental BE vollständig niedergebrannt

23.04.2026, 15:2723.04.2026, 15:27

Auf der Bundalp im Kiental ist in der Nacht auf Donnerstag ein Berghaus vollständig niedergebrannt. Zwei Personen wurden evakuiert, verletzt wurde aber niemand. Ein angrenzendes Gebäude wurde beschädigt.

Die Meldung über den Brand ging gegen 23.10 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Bern und das Regierungsstatthalteramt Frutigen-Niedersimmental am Donnerstag mitteilten.

Wegen der Schneeverhältnisse flog die Rega Angehörige der Feuerwehr Reichenbach zum Einsatzort. Die Feuerwehrleute konnten den Brand beim angrenzenden Gebäude mit Feuerlöschern rasch unter Kontrolle bringen.

Nach den Löscharbeiten wurde eine Brandwache eingerichtet, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen. (nil/sda)

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Das Übernachten in einer SAC-Hütte gehört für viele Wander:innen zu einem perfekten Sommer dazu ☀️⛰️

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