15-Jähriger in Sugiez FR von Zug erfasst und tödlich verletzt



Ein 15-jähriger Teenager ist am Samstagabend am Bahnhof Sugiez FR von einem Zug erfasst und dabei so schwer verletzt worden, dass er später im Spital starb. Das teilte die Kantonspolizei Freiburg am Sonntag mit.

Kurz nach 20 Uhr wartete eine Gruppe von acht Jugendlichen auf einen Zug. Ein 15-Jähriger verliess die Gruppe und ging auf die Gleise zu. Dabei bemerkte er laut Polizei den einfahrenden Zug nicht und wurde von diesem frontal erfasst. Die am Unfallort anwesenden Polizisten wurden Zeugen des Unfalls und leisteten dem sich unter dem Zug befindenden Jugendlichen erste Hilfe.

Beim Bahnhof Sugiez handelt es sich um einen kleinen, flachen Bahnhof, bei dem man über das Gleis gehen muss, um aufs andere Perron zu gelangen, wie die Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Wieso sich der Jugendliche von der Gruppe entfernt und den Zug nicht bemerkt hatte, wird untersucht.

Die anderen Minderjährigen wurden nach dem Unglück vom CareTeam See/Sense betreut und anschliessend in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

Jugendliche suchten Streit

Dem Vorfall war ein Zwischenfall zwischen Jugendlichen vorausgegangen. Die Polizei erhielt am Samstagabend mehrere Hinweise, dass sich zwei Gruppen von Jugendlichen am Bahnhof Murten FR zum Streit treffen wollten. Eine Gruppe befand sich am Bahnhof Murten, die andere reiste von Neuenburg im Zug an.

Die Polizei war deshalb am Bahnhof Murten präventiv anwesend und bat die Jugendlichen, die Versammlung aufzulösen. Diese kamen der Forderung nach.

Die Gruppe aus Neuenburg verliess den Zug bereits eine Station vor Murten, in Sugiez. Es handelte sich um rund 30 Jugendliche. Auch dort war die Polizei präsent und verlangte von den Betroffenen, den nächsten Zug zurück nach Neuenburg zu nehmen. (sda)

