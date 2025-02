Pfister und Ritter überzeugen die Junge Mitte

Der fromme Kandidat Markus Ritter will mit Gottes Segen regieren

Eine Wahlempfehlung gebe die Junge Mitte Schweiz nicht ab, so Rüdisüli. Die Mitte stelle mit den beiden Kandidaten eine gute Auswahl zur Verfügung. (sda)

Neben den Themen, die zur Zeit die politischen Debatten in der Schweiz dominierten, würden sich die beiden Kandidaten aber auch mit Themen auskennen, die für die Jungen besonders wichtig seien, betonte der Thurgauer Kantonsrat. Dazu gehören laut Rüdisüli unter anderem die psychische Gesundheit der Jugendlichen, der Klimawandel und die Familienpolitik.

Ritter und Pfister haben sich am Samstag an einem «Hearing» den Fragen von rund 120 angereisten Mitgliedern der Jungpartei gestellt. Über die Antworten der beiden Kandidaten wollte Rüdisüli auf Anfrage keine Auskunft geben.

Die Junge Mitte ist zufrieden mit den beiden Bundesratskandidaten Martin Pfister und Markus Ritter. Diese seien bereit, Verantwortung zu übernehmen, teilte die Jungpartei am Samstag mit.

Will kein Bundesrat sein: Mitte-Parteipräsident Gerhard Pfister verzichtet auf eine Kandidatur. Er wäre «kein glücklicher Bundesrat», sagte er in einem Interview. Zudem schätze er seinen «Gmögigkeitsfaktor», der für eine Wahl wichtig sei, als gering ein.

