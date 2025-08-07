freundlich18°
DE | FR
burger
Schweiz
Graubünden

Sechs Monate Haft für Angriff auf Juden in Davos

Nach dem Messerangriff auf einen orthodoxen Juden im März 2024 bewacht ein Polizist den Eingang einer Synagoge in Zürich-Wiedikon.
Ein Asylsuchender hatte im Sommer 2024 einen jüdischen Touristen in Davos angegriffen und wiederholt ins Gesicht geschlagen. (Symbolbild) Bild: Michael Buholzer / Keystone (9. 3. 2024)

Sechs Monate Haft für Angriff auf Juden in Davos

07.08.2025, 11:0707.08.2025, 11:07
Mehr «Schweiz»

Ein Asylsuchender ist in Graubünden für einen Angriff auf einen Juden im Sommer 2024 in Davos (GR) in Abwesenheit zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden. Der Mann war am Donnerstag nicht vor dem Regionalgericht Prättigau/Davos zu seinem Prozess erschienen.

Die Berufung des 24-jährigen Algeriers gilt damit als zurückgezogen. Er wurde daher gemäss dem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft der Diskriminierung aufgrund von Rasse, ethnischer Zugehörigkeit oder Religion für schuldig befunden. Der Mann hatte in der Nacht vom 23. August 2024 einen 19-jährigen jüdischen Touristen auf der Promenade in Davos GR wiederholt ins Gesicht geschlagen.

Zusätzlich zur Gefängnisstrafe muss der Verurteilte 765 Franken Gerichtskosten und 3000 Franken für seinen Pflichtverteidiger bezahlen. Der Entscheid ist noch nicht rechtskräftig und kann innert zehn Tagen beim Obergericht Graubünden angefochten werden.

Nach Belgien abgeschoben

Nach dem Vorfall wurde der Algerier im September 2024 nach Belgien abgeschoben. Sein Aufenthaltsort ist derzeit unklar, wie die Vizepräsidentin des Gerichts bestätigte.

Bei einer so kurzen Strafe werde der Vollzug nicht an den Wohnort verlegt und die gesuchte Person nicht ausgeliefert, erklärte Mathias Fässler, Leiter des Justizvollzugsamtes Graubünden, gegenüber Keystone-SDA. Sobald der Verurteilte wieder die Schweiz betritt und die Polizei ihn findet, wird er zur Verbüssung seiner Strafe nach Graubünden überstellt.

Dasselbe Verfahren gilt für den zweiten Asylbewerber, der denselben jüdischen Touristen angespuckt und dabei wiederholt «free Palestine» gerufen hatte. Er wird weiterhin gesucht. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Bekloppt «parkierte» E-Trottis
1 / 12
Bekloppt «parkierte» E-Trottis

Wir steigen steil ein: Ein klassischer E-Trotti-Turm. Was man halt so mit den Dingern macht.
quelle: amber vetter
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Italien setzt Insektenschutzmittel gegen West-Nil-Virus ein
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Forensik-Experte erklärt, was mit Dahlmeiers Leichnam am Berg passiert
2
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
3
Erst die Fails – dann alles andere (die Arbeit, möglicherweise)
4
Novak Djokovic wird in Serbien als «Schande» und «falscher Patriot» beschimpft
5
Wenn man es mit den Auto-Modifikationen etwas zu gut meint ...
Meistkommentiert
1
Freiburgs Doan zur Eintracht +++ Son sorgt für MLS-Rekordtransfer
2
Strandbesucher machen in Spanien Jagd auf Migranten
3
Keller-Sutter und Parmelin beissen in Washington auf Granit
4
Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
5
Roche verlangt für seinen Blockbuster in den USA massiv mehr – hat Trump doch einen Punkt?
Meistgeteilt
1
Kreml: Trump-Putin-Treffen in den nächsten Tagen + Tote bei russischem Angriff
2
Räumungsaufruf für Süden der Stadt Gaza +++ Aussenminister fordert mehr Druck auf Hamas
3
Kipppunkt am Great Barrier Reef – Korallen erholen sich nicht mehr genug schnell
4
39-Prozent-Zoll in Kraft +++ Bundesrat informiert am Nachmittag +++ SMI fast unverändert
5
US-Experte erklärt, weshalb es zwischen KKS und Trump nicht funkte
Singles in der Schweiz finden ihr Glück über «Berg-Tinder»
Um die grosse Liebe zu finden, mussten sie erst einen Gipfel erklimmen: Cathy und Patrick hielten sich heute nicht in den Armen, wenn sie nicht beide die Wandflue bestiegen hätten. Den Anfang hat Cathy gemacht: Die 58-Jährige kletterte im vergangenen Oktober auf den 2133 Meter hohen Gipfel in den Schweizer Voralpen. Dort angekommen, trug sie sich in ein rotes Buch ein und hinterliess ihre Kontaktdaten.
Zur Story