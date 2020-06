Schweiz

Alain Berset will weitere Lockerungen – so sollen diese Aussehen

Alain Berset will die Corona-Einschränkungen weiter lockern. Dies berichtet der Tagesanzeiger am Mittwochnachmittag. Demnach schlägt der Gesundheitsminister dem Gesamtbundesrat an der freitäglichen Sitzung folgende Änderungen vor:

Der Abstand soll neu nicht mehr 2 Meter, sondern noch 1,5 Meter betragen. Gebüsst werden Private zwar seit Ende Mai nicht mehr, dennoch arbeiten Restaurants nach wie vor mit der Zwei-Meter-Regel.

Die Obergrenze von Veranstaltungen soll von 300 auf 1000 erhöht werden. Grossveranstaltungen von über 1000 Personen sollen aber weiterhin bis mindestens Ende August verboten bleiben.

Die Polizeistunde soll aufgehoben werden. Restaurants und Discos könnten dann wieder länger als bis um Mitternacht offen bleiben.

Weiter soll die ausserordentliche Lage gemäss Epidemiengesetz beendet werden. Neu soll wieder die besondere Lage gelten.

Für Demonstrationen soll es keine Registrierungspflicht geben. Dies im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen.

Ob sich Bundesrat Berset mit seinen Vorschlägen durchsetzt und wann diese eingeführt werden sollen, bleibt offen. Klarheit wird die bundesrätliche Pressekonferenz von Freitag liefern. (cma)

