«Flucht vor der SVP» und «fragwürdig»: So kommentiert die Presse Baume-Schneiders Abgang

«Nach nur einem Jahr verabschiedet sich SP-Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider aus dem Justizdepartement (EJPD). Von Kontinuität kann keine Rede sein. In ihrem Umfeld werden vor allem persönliche Gründe für den Wechsel genannt. (…) Das zeugt von einem sonderbaren Amtsverständnis. Und glaubhaft ist es sowieso nicht. Tatsache ist: Das EJPD ist inzwischen das unbeliebteste und unattraktivste Departement in Bern. (…) Denn die weltweiten Migrationsbewegungen nach Europa und damit auch in die Schweiz lassen sich nicht in einem Amt in Bern stoppen. Das hindert freilich die SVP nicht daran, die gerade zuständigen Justizministerinnen unablässig anzugreifen und ihnen Versagen vorzuwerfen. Trotzdem hat die Partei in den letzten Jahren mehrere Gelegenheiten ausgelassen, die Verantwortung im EJPD zu übernehmen. Auch sie weiss, dass es dort nichts zu gewinnen gibt.»