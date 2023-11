Bild: sda

12 Online-Casinos vom Bundesrat bewilligt – das ist Rekord

Die Würfel sind gefallen: Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 29. November 2023 für die Periode 2025 bis 2044 die Lizenzen für den Glücksspielbetrieb erteilt.

Lass dir helfen!

In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die dich unterstützen. Alle Informationen, Anlaufstellen und Hinweise zur Soforthilfe findest du auf der Homepage «Spielen ohne Sucht»

Zwei neue Casinos

Die Casino-Landschaft bleibt dabei weitgehend unverändert. Zuletzt waren für die zu vergebenden Konzessionen in 22 Zonen insgesamt 28 Gesuche in Prüfung. Die bisherigen Spielbankenbetreiberinnen in den Zonen Baden-Aarau, Bern, Berner Oberland Ost, Genf, Fribourg, Jura, Luzern, Lugano, Locarno, Mendrisio, Montreux, Neuchâtel, Nordbünden, Südbünden, Sarganserland, Schwyz und Zürich dürfen ihre Casinos über 2024 hinaus weiterführen.

In Lausanne und Winterthur kommen ab 2025 zwei neue Spielbanken hinzu. Dagegen wird es in Schaffhausen künftig kein Casino mehr geben, da ein unvollständiges Gesuch eingereicht wurde.

In den vier Zonen Basel, Lausanne, St. Gallen und Wallis, in denen sich mehrere Gesuchstellerinnen beworben hatten, wurden die Gesuche beurteilt und aufgrund der Konkurrenzsituation bewertet.

Noch nie so viele neue Online-Casinos

Das Angebot für Online-Spielbankenspiele werde weiter zunehmen, so der Bundesrat in einer Mitteilung. Neu erhalten zwölf Online-Casinos die Erlaubnis, Spielbankenspiele im Internet anzubieten, heisst es in einer Mittelung des Bundes.

Heuer wurden zwölf Gesuchstellerinnen eine entsprechende Konzessionserweiterung. Das ist die höchste Anzahl seit Inkrafttreten des neuen Geldspielgesetzes 2019. (yam)