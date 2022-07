Cassis kündigt neue App für Auslandschweizer an

Der Bund schafft für die Schweizerinnen und Schweizer im Ausland eine eigene Anwendung für das Mobiltelefon. Die geplante neue App kündigte Bundespräsident und Aussenminister Ignazio Cassis in einer am Freitag veröffentlichten Grussbotschaft zum 1. August an.

«Als Aussenminister möchte ich auch den Austausch mit Ihnen allen verbessern», sagte Cassis in der auf Twitter verbreiteten Videoansprache an die Adresse der sogenannten fünften Schweiz. Die Schweiz brauche ihre im Ausland lebenden Bürger und deren Verbindungen in die Welt. «In diesen Zeiten ganz besonders», sagte der Bundesrat.

Ignazio Cassis: «Als Aussenminister möchte ich auch den Austausch mit Ihnen allen verbessern.» Bild: keystone

Die mobile Applikation wird im November lanciert, wie eine Sprecherin des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage mitteilte. Die App dient dem Bund als Informations- und Kommunikationsplattform.

So soll die Anwendung es den Behörden ermöglichen, Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer rechtzeitig zu informieren. Zudem soll die App den Austausch mit den Schweizer Vertretungen im Ausland erleichtern. Der Bund will über sie regelmässige Kontakte mit der Gemeinschaft im Ausland pflegen. Mit der App sei es möglich, bestimmte Gruppen, wie beispielsweise junge Auslandschweizer- und -innen, spezifisch anzusprechen, teilte die EDA-Sprecherin weiter mit.

Rund 788'000 Schweizerinnen und Schweizer lebten laut dem Bund zuletzt im Ausland – fast elf Prozent der Schweizer Bevölkerung. Die neue App ist nicht zu verwechseln mit der bestehenden Travel-Admin-App. Die Anwendung mit Checklisten, Informationen und Krisenfunktion richtet sich vor allem an Reisende. Diese App bleibt weiterhin bestehen.

(yam/sda)