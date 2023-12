Verteidigungsministerin Amherd begründet Abgänge in ihrem Departement

Neben dem Sepos sprach die «SonntagsZeitung» Amherd auf den Abgang der Chefin des Rüstungskonzerns Ruag, den Wechsel des Generalsekretärs und den Nachrichtendienst des Bundes (NDB) an. «Nehmen wir das Beispiel des Nachrichtendienstes», sagte Amherd. Dessen Reorganisation habe einen Wechsel an der Spitze erfordert. Das sei nie einfach, sagte die VBS-Vorsteherin.

Klärungsbedarf sieht Amherd bei der Besetzung der Leitung des neuen Staatssekretariats für Sicherheitspolitik (Sepos). «Wenn ich die Polemik um die Besetzung dieses Staatssekretariats anschaue, habe ich so das Gefühl, es geht nach dem Muster 'Wie bastle ich mir einen Skandal?'», sagte die Verteidigungsministerin. Für die Besetzung sei das Verfahren gemäss Vorgaben eingehalten worden.

«Dass Mitarbeitende ihre Stelle wechseln, ist in einem Transformationsprozess nicht ungewöhnlich», sagte Amherd in dem am Sonntag publizierten Interview. Sie steht dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) seit 2019 vor.

Verteidigungsministerin Viola Amherd hat sich der Kritik von personellen Abgängen in ihrem Departement gestellt. Bei ihrem Amtsantritt gab es einen grossen Reorganisationsbedarf im Departement, wie sie i n einem Interview mit der «SonntagsZeitung» sagte.

In letzter Zeit wurden zahlreiche Personalprobleme in ihrem Departement bekannt, nun äusserte sich Viola Amherd zu der Kritik.

In letzter Zeit wurden zahlreiche Personalprobleme in ihrem Departement bekannt, nun äusserte sich Viola Amherd zu der Kritik. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Israels Armee: Bodeneinsatz ausgeweitet +++ Iran laut USA in Huthi-Angriffe verwickelt

Die Geschichte von Jesus in der Krippe hat die Welt verändert – nicht nur zum Guten

Zoff in Asyl-«Arena»: «Würde mich schämen, wenn ich in einer Sendung so viel lügen würde»

Zoff in Asyl-«Arena»: «Würde mich schämen, wenn ich in einer Sendung so viel lügen würde»

Das Staatssekretariat für Migration rechnet für das aktuelle Jahr mit 30'000 Asylgesuchen. Die SVP warnt vor einer 10-Millionen-Schweiz und Zuständen wie in Deutschland. Die Grünen fordern, die humanitäre Tradition weiterhin zu pflegen und Zugewanderte schneller in den Arbeitsmarkt zu integrieren. In der Asyl-«Arena» flogen folglich die Fetzen.

Die beiden Chinesen Fan Zhendong und Wang Chuqin lieferten sich im Mai dieses Jahres im WM-Final ein Ping-Pong-Battle auf allerhöchstem Niveau. Zhendong setzte sich mit 4:2 Sätzen durch und wurde nach 2021 zum zweiten Mal Weltmeister.