Bundesrat bereitet die Einführung der biometrischen ID vor

12.11.2025, 12:2712.11.2025, 12:42

Der Bundesrat bereitet die Einführung einer biometrischen Identitätskarte (ID) vor. Auf dem Chip dieser Karte werden ein Gesichtsbild und zwei Fingerabdrücke gespeichert. Geben soll es die neue ID ab Ende 2026, und ihr Bezug wird freiwillig sein.

Die biometrischen Daten sollen die ID besser vor Missbrauch schützen, wie es in der Mitteilung vom Mittwoch hiess. Für eine neue ID wird mit oder ohne Chip die gleiche Gebühr verlangt. So hat es eine Arbeitsgruppe vorgeschlagen, der Vertreterinnen und Vertreter von Bund und Kantonen sowie der Preisüberwacher angehören.

Identitätskarte ID Schweiz
In Zukunft soll es in der Schweiz auch eine biometrische ID geben.Bild: keystone

Schweizerinnen und Schweizer können je nach Bedarf zwischen biometrischer und herkömmlicher ID wählen. Der Bundesrat empfiehlt für Reisen in der EU die biometrische Variante. EU-Länder stellten seit 2021 nur noch biometrische Identitätskarten aus, schreibt er. Die biometrische ID solle die Reisefreiheit in der EU gewährleisten.

Die Einführung der biometrischen ID macht organisatorische Anpassungen nötig. Der Bundesrat hat deshalb am Mittwoch die Revision der Ausweisverordnung und der Verordnung über die Ausweise für Schweizer Staatsangehörige in eine Vernehmlassung gegeben. Diese dauert bis zum 28. Februar 2026. (rbu/sda)

Mehr zu Schweizer IDs:

So geht es mit der E-ID weiter – und ab wann du sie benutzen kannst
