Die Bundesräte Ueli Maurer, Guy Parmelin und Alain Berset an einer Medienkonferenz in Bern. Bild: keystone

Bundesrat trifft sich morgen zur Sitzung – diese Verschärfungen stehen zur Diskussion

Nur wenige Stunden nach dem Ja zum Covid-Gesetz macht der Bundesrat vorwärts. Bereits morgen Dienstag hält die Landesregierung eine «ausserordentliche Sitzung» ab. Dies geht aus einer E-Mail hervor, die an die akkreditierten Bundeshausjournalisten versandt wurde. Im Anschluss an die Sitzung erfolge eine Kommunikation, heisst es im Schreiben weiter.

Offenbar will der Bundesrat Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in die Vernehmlassung schicken. So werde etwa eine Beschränkung privater Treffen auf zehn Personen diskutiert, schreibt der Tages Anzeiger. Dies hätte Folgen für private Weihnachtsfeiern oder etwa den Amateursport.

Zudem dürfte über eine kürzere Gültigkeitsdauer der Tests diskutiert werden. Wie der Tages Anzeiger weiter berichtet, dürfte es zwar beim 3G bleiben, doch der PCR-Test soll neu nur noch 48 Stunden und der Antigen-Test nur noch 24 Stunden gültig sein. (cma)

Update folgt