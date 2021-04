Schweiz

Coronavirus

Corona: Impfquote bei den Risikogruppen im April 2021



Diese Kantone haben schon am meisten über 80-Jährige geimpft

Rund ein Vierteljahr nach Impfstart ist schweizweit etwa die Hälfte der über 80-Jährigen geschützt – doch zwischen den Kantonen gibt es grosse Unterschiede.

Rund die Hälfte der Personen über 80 Jahren sind gegen Covid-19 geimpft – das zeigen die Zahlen aus den 15 Kantonen und Liechtenstein, die detaillierten Einblick in die Statistik der Geimpften geben. Einige grosse Kantone wie Zürich, Aargau oder Luzern lassen sich allerdings bis heute nicht detailliert in die Karten blicken.

An der Pressekonferenz vom Mittwoch wurde diese Tatsache auch von Martin Ackermann, Präsident der Covid-19-Taskforce, bemängelt: «Unsere Analyse hat Lücken in den Daten gezeigt. Wir müssen wissen, wie die Menschen, die einmal und zweimal geimpft sind, nach Alter aufgeschlüsselt sind.»

Ausserdem forderte er den Bund auf, Daten zu Reinfektionen zu erheben. Konkret heisst das: Man sollte ermitteln, wie viele Menschen sich trotz Impfung anstecken. Nur so könne man den Erfolg der Impfkampagne messen. Ausserdem würden so neue Virenvariante erkannt, bei denen die Impfung weniger Wirkung zeigt.

Impfquote nach Altersklasse

In den 15 Kantonen mit den offenen Daten zeigt sich jedoch: Mehr als 100 Impfdosen wurden pro 100 über 80-Jährige vergeben. Einige davon haben bereits zwei Dosen erhalten, ein kleiner Teil wartet noch auf die zweite Dosis.

Auch der Impfprozess bei den 70- bis 79-Jährigen schreitet deutlich voran, dort sind inzwischen rund 60 Dosen pro 100 Einwohner verabreicht worden.

Impfquoten nach Kanton

Doch nicht überall geht es gleich schnell voran. Liechtenstein hat die Nase vorn: Schon mehr als zwei Drittel der insgesamt 1528 über 80-Jährigen, die im Fürstentum leben, sind vollständig geimpft.

Auch Zug, Genf, Uri und Freiburg haben inzwischen mehr als die Hälfte seiner Einwohner aus der kritischsten Alterskategorie geschützt. Schlusslicht Jura kommt noch nicht mal auf einen Drittel.

Am meisten vollständig Geimpfte:

Fürstentum Liechtenstein: 71 % vollständig geimpft Zug: 67 % Genf: 64 % Uri: 60 % Freiburg: 53 %

Am wenigsten vollständig Geimpfte:

Jura: 31 % vollständig geimpft Neuenburg: 39 % Appenzell Ausserrhoden: 39 % Schaffhausen: 43 % Glarus: 44 %

Bei den 70- bis 79-Jährigen ist der Anteil der vollständig Geimpften entsprechend etwas tiefer. Am weitesten fortgeschritten sind die Kantone Uri, Genf, Zug und Appenzell Innerrhoden. In Uri sind schon 4 von 10 Personen in dieser Altersklasse vollständig geschützt.

Das Fürstentum Liechtenstein hat mit dem Fokus auf die über 80-Jährigen zwar in der höchsten Altersklasse eine gute Impfquote erreicht bis heute – dafür sind von den 70- bis 79-Jährigen erst gerade 16 Prozent geimpft.

Impfbereitschaft in der Schweiz

Seit Beginn des Jahres hat die Impfbereitschaft in der Schweiz stets zugenommen. Laut einer wöchentlichen Umfrage der Universität Zürich wollen sind rund 4 von 5 Personen in der Schweiz impfen lassen.

