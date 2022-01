Gibt es Deltrakron (noch) gar nicht? Wissenschaftler sind sich uneinig

Supercomputer zeigt, dass Delta- und Omikron-Viren in Aerosolen lange ansteckend bleiben

Zudem sei die Mutation häufiger bei Personen aufgetreten, die wegen Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, was die «Kontaminationshypothese» laut Kostrikis ausschliesst. Weitere Einzelheiten zu den Ergebnissen wollen die Wissenschaftler aus Zypern noch diese Woche bekannt geben. (cst/sda)

Der zypriotische Wissenschaftler Leonidos Kostrikis hält dagegen. Er verteidigt gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg seine Annahme, dass es zu einer Vermischung zwischen Delta und Omikron gekommen sei. Die Sequenzierung sei in mehreren Ländern durchgeführt worden. In Israel seien ebenfalls genetische Merkmale von Deltakron nachgewiesen worden. «Diese Proben widerlegen die Behauptungen, dass Deltakron das Ergebnis eines technischen Fehlers ist», sagt der Biowissenschaftler.

Dieselbe Meinung teilt der britische Virologe Tom Peacock. Es sei noch zu früh für eine Omikron-Rekombination, schrieb der Brite auf Twitter . Omikron sei schlicht noch nicht lange genug im Umlauf. Er vermutet, dass es in dem zyprischen Labor zu einer Verunreinigung gekommen sei.

«Diese Genome sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Artefakte», erläutert Neher weiter. Die Omikron-Mutationen, die hier in einem Zusammenhang mit Delta-Genomsequenzen beobachtet würden, beträfen alle einen DNA-Abschnitt, der bei Delta-Nachweisen oft sehr schwach ausfalle und daher sehr anfällig für Kontamination sei.

Der zypriotische Gesundheitsminister Michael Hadjipantela stufte die neue Variante als nicht besorgniserregend ein. Von der WHO wurde die neue Variante noch nicht anerkannt.

Omikron hat die Delta-Variante des Coronavirus mittlerweile in vielen Ländern verdrängt. Nun sollen sich die beiden Corona-Varianten vermischt haben, wie ein Forschungsteam der Universität Zypern gestern bekannt gab.

Eine neue Virus-Mutation, welche Merkmale der beiden Varianten Delta und Omikron aufweist? Dies ist nicht unwahrscheinlich. Trotzdem vermuten Experten, dass es sich bei der Entdeckung um einen Fehler in der Laboranalyse handelt.

