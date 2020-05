Verwirrung um Vier-Quadratmeter-Regel

Am Donnerstag krebste der Bund bereits wieder zurück. In einem Interview mit Tamedia sagte Michael Beer, der laut BAG beim Bund für die Clubs zuständig ist, die 4-Quardratmeter-Weisung sei hinfällig. In der Covid-Verordnung stehe etwas anderes. Bei Tanzlokalen müssten sich alle Besucherinnen registrieren. Ein Club müsse sich weiter in seinem Schutzkonzept genau überlegen, wie er sicherstelle, dass die Distanzregeln so gut und so vollständig wie nur möglich umgesetzt würden. «Beim Tanzen geht das nicht, aber in allen anderen Bereichen wohl schon», so Beer.



Das BAG schiebt mit den schwammigen Regeln die Verantwortung an die Clubs ab. Und droht mit Konsequenzen für Partybesucher: «Falls es an einer Party mit 300 Personen zu einem Corona-Fall kommt, dann werden unter Umständen alle weiteren 299 Besucher in Quarantäne gesteckt. Dessen muss man sich bewusst sein», so Beer weiter zu Tamedia. Infizierte Besucher könnten je nachdem sogar Schadenersatz einfordern.