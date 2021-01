Schweiz

Coronavirus

Schweiz: Corona-Test bei Einreise? Diese Regeln gelten für Reisende



Einreisen in die Schweiz nur noch mit PCR-Test? Das musst du dazu wissen

«Testen, testen, testen» lautet das neue Kredo des Bundesrates. In der Schweiz sollen neu auch verstärkt symptomlose Menschen auf das Coronavirus getestet werden. Zur neuen Teststrategie gehört zudem, dass Einreisende aus einem Land der BAG-Risikoliste einen negativen PCR-Test vorweisen müssen, wenn sie die Schweizer Grenze überqueren. Wie das genau funktionieren soll, erfährst du hier:

Wann muss ich bei der Einreise in die Schweiz einen negativen Corona-Test vorweisen?

Einreisende aus Staaten mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko müssen ab dem 8. Februar bei ihrer Einreise in die Schweiz einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Das gilt auch, wenn die Einreise über Land erfolgt.

Anschliessend muss man sich wie bisher in eine 10-tägige Quarantäne begeben. Neu kann diese Quarantäne am 7. Tag beendet werden, wenn man erneut einen Corona-Test (auf eigene Kosten) macht und dieser ebenfalls negativ ausfällt.

Zusätzlich gilt, dass auch Flugreisende aus Ländern, die nicht zu den Risikogebieten zählen, bei der Einreise einen negativen PCR-Test vorweisen müssen. Die Kontrolle erfolgt vor dem Einsteigen ins Flugzeug.

Bild: keystone

Kann ich auch mit einem Schnelltest einreisen?

Nein, zulässig sind nur PCR-Tests, die maximal 72 Stunden vor der Abreise gemacht wurden. Beim Test für die Verkürzung der Quarantäne sind Antigen-Schnelltests jedoch erlaubt.

Wer übernimmt die Kosten?

Sowohl die Kosten für den PCR-Test zum Einreisen wie auch der Test für die verkürzte Quarantäne müssen selbst getragen werden.

Was gilt bei der Einreise mit dem Auto oder Zug?

Ein negatives Testergebnis muss auch vorgewiesen werden, wenn man mit dem Auto, Zug, Bus oder Schiff aus einem Gebiet mit erhöhtem Ansteckungsrisiko in die Schweiz einreist oder sich in den 10 Tagen davor in einem Risikogebiet aufgehalten hat.

Zur Erinnerung: Beim Fliegen muss man auch ein negatives Testergebnis vorlegen, wenn man aus einem Land kommt, welches nicht auf der Liste der Risikogebiete steht. Bei der Einreise mit der Bahn oder dem Auto wird dies nur für Risikoländer verlangt.

Bild: keystone

Muss ich meine Kontaktdaten angeben?

Wer mit dem Zug, Flugzeug, Bus oder Schiff einreist, muss seine Kontaktdaten angeben. Dies gilt nicht für Privatfahrzeuge. Grund dafür ist, dass man sich in Transportmitteln persönlich nicht kennt. Falls eine eingereiste Person positiv getestet wird, kann man die anderen Passagiere darüber informieren.

Werden meine Kontaktdaten wieder gelöscht?

Ja, die Transportunternehmen müssen die Daten nach 14 Tagen aus ihren Systemen löschen. Das BAG bewahrt die Daten einen Monat lang auf, daraufhin werden sie ebenfalls gelöscht.

Kann ich mich auch erst nach der Einreise testen lassen?

Nein, der Test muss vor der Einreise gemacht werden. Wer keinen Test vorlegen kann, muss sich bei den kantonalen Behörden melden und sich sofort testen lassen. Zudem droht eine Busse von 200 Franken.

Bild: keystone

Welche Orte gehören zu den Risikogebieten?

Die BAG-Liste der quarantänepflichtigen Risikostaaten- und gebiete wird rund alle zwei Wochen aktualisiert. Darauf befinden sich Länder oder Gebiete, in denen das Coronavirus stärker verbreitet ist als hierzulande (14-Tages-Inzidenz mehr als 60 höher als in der Schweiz). Die jeweils aktuelle Länderliste findet sich hier.

Auf der Risikoliste befinden sich in den Nachbarländern derzeit nur einzelne Regionen. Dazu gehören:

Nachbarländer

Deutschland: Sachsen und Thüringen

Frankreich: Provence-Alpes-Côte d'Azur

Italien: Emilia Romagna, Friaul-Julisch Venetien und Venetien

Österreich: Salzburg

Für alle Staaten, die nicht an die Schweiz angrenzen, gilt: Wenn ein Staat auf der BAG-Liste steht, schliesst dies all seine Gebiete, Inseln und Überseegebiete ein. Dazu gehören:

Restliche Regionen und Staaten

Andorra

Brasilien

Estland

Irland

Israel

Lettland

Libanon

Litauen

Malta

Monaco

Montenegro

Königreich der Niederlande

Panama

Portugal

San Marino

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Südafrika

Vereinigtes Königreich

Vereinigte Staaten von Amerika

Zypern

Was gilt für Grenzgänger?

Grenzgänger müssen keinen negativen PCR-Test vorweisen. Auch die Pflicht zur Erfassung von Kontaktdaten gilt für Grenzgänger nicht.

Gibt es sonst noch Ausnahmen?

Von der Test- und Quarantänepflicht ist eine ganze Reihe von Personen befreit:

Menschen mit wichtigen beruflichen oder medizinischen Gründen (Fachkongressen, Sportwettkämpfen und Kulturanlässen)

Diplomaten

Durchreisende

Transitpassagiere, mit weniger als 25 Stunden Aufenthalt in einem Risikogebiet

Von der Quarantänepflicht befreit sind Personen, die nachweisen können, dass sie sich mit dem Virus infiziert haben. Dies gilt jedoch nur während drei Monaten.

Geimpfte Personen sind von der Test- und Quarantänepflicht nicht ausgenommen.

Wo kann ich im Ausland einen Test machen?

Bild: keystone

In einigen Ländern werden bei der Einreise schon länger negative Testergebnisse verlang. An einigen Flughäfen besteht bereits die Möglichkeit, einen PCR-Test zu machen. So beispielsweise in Deutschland und Österreich. Manchmal muss man sich dafür online anmelden. Vor einer Einreise empfehlen wir, sich direkt auf der Website des jeweiligen Landes über die Impfzentren zu informieren.

(cst)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter