Neue Teststrategie und Bussen bis zu 200 Franken: Das hat der Bundesrat entschieden

Eine ganze Reihe von Beschlüssen hat der Bundesrat am Mittwoch zur Bewältigung der Corona-Epidemie in der Schweiz gefasst. Was besprochen wurde und welche Massnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus in der Schweiz getroffen wurden, erfährst du hier:

Neu übernimmt der Bund die Kosten für Tests an Personen, die keine Symptome aufweisen - wenn diese im Rahmen von Massentests durchgeführt werden. Damit sollen besonders gefährdete Menschen etwa in Altersheimen besser geschützt werden.

Zudem …