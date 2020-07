Schweiz

Ab Montag müssen Passagiere in der Schweiz in Zügen, Bussen und Trams eine Gesichtsmaske tragen. Wer sich nicht daran hält und erwischt wird, muss aussteigen und riskiert eine Busse. Die Massnahme gilt als wichtig, um eine zweite Welle der Corona-Pandemie einzudämmen.

Doch die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr allein reiche dafür noch nicht aus, so die Vereinigung der Kantonsärzte. Deren Präsident Rudolf Hauri betonte im Radio SRF, aus epidemiologischer Sicht würde sich eine Schutzmaske in allen Geschäften empfehlen – und überhaupt an allen Orten mit Menschenansammlungen.

«Zweiter Lockdown würde einigen Läden das Genick brechen»

Kleinere Läden hätten wohl nichts dagegen, wenn man sie nur noch mit Maske über Mund und Nase betreten dürfte. Dagmar Jenni, Direktorin der Swiss Retail Federation, sagte im «Blick», dass die Vereinigung momentan nicht für einen Mundschutz-Zwang sei. «Aber wenn die zweite Corona-Welle da ist, dann sind auch wir für eine Maskenpflicht im Laden.» Das zentrale Interesse sei es, einen zweiten Lockdown verhindern zu können. Denn ein solcher würde laut Jenni «einigen Läden das Genick brechen».

Die wissenschaftliche Taskforce des Bundesrats empfiehlt das Tragen einer Maske ebenfalls überall dort, wo die Distanzregeln nicht eingehalten werden können und ein Contact-Tracing nicht möglich ist. Gegenüber «20 Minuten» sagte ihr Leiter Matthias Egger: «Die aktuelle Lage ist heikel, es ist möglich, dass die Fallzahlen wieder exponentiell zunehmen. Jetzt zählt bei Massnahmen jeder Tag.»

Die Taskforce stützt sich bei ihrer Empfehlung auch auf aktuelle Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO. Demnach reduziert sich das Infektionsrisiko bei Maskenträgern um rund 40 Prozent. Es ist also nicht so, dass man mit dem Tragen einer Maske primär andere schützt, wie oft behauptet wird.

Bei den zwei Marktleadern Migros und Coop heisst es, man bereite sich auf alle Eventualitäten vor. Eine Sprecherin des Discounters Lidl sagte zu «20 Minuten», man bereite für jede Filiale eine Reserve an Masken- und Desinfektionsmittel für die Mitarbeitenden vor. Diesen habe man schon vor längerer Zeit Masken für sich selbst sowie für Familie und Freunde zur Verfügung gestellt: «Diese können sie auch – freiwillig – während der Arbeit tragen.»

Auch Behörden sorgen vor. Der Kanton Glarus hat ein Schutzkonzept präsentiert, damit die Landsgemeinde am 6. September stattfinden kann, sofern sich die pandemische Lage bis dann nicht entscheidend verschlechtert. Generell gilt eine Schutzmaskenpflicht, wobei allen Teilnehmenden auf Wunsch eine FFP2-Maske abgegeben wird. (ram)

