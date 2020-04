Schweiz

Schweiz lockert Massnahmen: So will der Bundesrat die Coronakrise packen



«So rasch wie möglich, aber so langsam wie nötig» – die 10 wichtigsten Zitate der PK

Der Bundesrat hat vorgestellt, wie er eine Rückkehr zur Normalität erreichen will. Geplant ist eine etappenweise Lockerung der Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus.

Die generelle Haltung

«So rasch wie möglich, aber so langsam wie nötig.»

Die Herausforderung des Bundesrats: Vermeiden, dass die Wirtschaft im Land zu stark leidet, aber ebenfalls vermeiden, dass es wegen einer vorschnellen Lockerung zu einer zweiten Ansteckungswelle kommt.

Der Fahrplan

«Wir sind in einer Übergangsphase. Sie wird lange dauern. Wir müssen etappenweise vorgehen, denn wir dürfen nicht aufs Spiel setzen, was wir bisher erreicht haben. Wir müssen nach wie vor vorsichtig und bescheiden bleiben.»

Erste Lockerungen erfolgen am 27. April, zweite folgen am 11. Mai. Und wenn es die Situation erlaubt, soll es am 8. Juni eine weitere Lockerungs-Etappe geben.

Die Zurückhaltung

«Der Bundesrat will auf keinen Fall einen Blindflug. Wir müssen genau analysieren können, was die Folgen der Lockerungen sind.»

Während die ersten beiden Etappen geplant sind, ist der Beginn der dritten Etappe noch nicht in Stein gemeisselt. Der Bundesrat denkt, dass er Ende Mai wird entscheiden können, ob er für den 8. Juni weitere Lockerungen beschliessen kann.

Die Spitäler

«Ambulante und stationäre medizinische Behandlungen können ab dem 27. April wieder stattfinden.»

In Spitälern sollen wieder alle Eingriffe möglich sein. Der Bundesrat will so auch einen «Stau» in der Zukunft verhindern. Zu medizinischen Behandlungen gehören auch Massagen, Zahnarztbesuche und ähnliches.

Der Dienstleistungssektor

«Wir können dort die Anzahl der direkten Kontakte noch gering halten.»

Coiffeursalons, Baumärkte oder Gartencenter dürfen am 27. April wieder öffnen. Die Schutzkonzepte seien bei diesen Läden einfacher umzusetzen und sie würden keine grösseren Personenströme verursachen, so der Bundesrat.

Die Schulen

«Das sind Good News: Kinder sind nicht betroffen.»

Die obligatorischen Schulen sollen am 11. Mai wieder geöffnet werden. Der endgültige Entscheid soll am 29. April gefällt werden.

Die LAP

«Bei Lehrabschlussprüfungen gibt es in diesem Jahr keine schulischen Prüfungen. Für alle Berufe und in allen Kantonen zählen die Erfahrungsnoten.»

Gerade in der Berufsbildung sei es wichtig, eine Perspektive zu haben. Den 75'000 Jugendlichen, die in diesem Sommer ihre Lehre abschliessen, wolle der Bundesrat trotz dieser Pandemie ein Berufszeugnis geben können. Bei den praktischen Prüfungen wird von Beruf zu Beruf unterschieden.

Der Sport und die Kultur

«Sehr wahrscheinlich sind Grossanlässe die letzten Anlässe, die wieder stattfinden können.»

Zu Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen, wie Sportveranstaltungen, Musik-Openairs oder andere Festivals hat der Bundesrat noch keinen Entscheid gefällt. Man versuche, diesen Entscheid noch möglichst lange hinauszuzögern.

Die Vision

«Ab heute planen wir unsere Zukunft neu. Dabei gilt: Helfen wir einander! Bleiben wir innovativ. Gemeinsam finden wir Lösungen.»

Der Bundesrat sei sich bewusst, dass die Wirtschaft weiterhin vor grossen Herausforderungen stehe. Die Schweiz habe nun aber bewiesen, dass das Land trotz diesen schwierigen Zeiten gemeinsam stark sei.

Die Konstanz

«So lange wir die sozialen Kontakte so gering wie möglich halten können, werden wir eine positive Entwicklung haben.»

Durchhalten ist angesagt. Denn auch wenn von Lockerungen die Rede ist, wird unser Leben weiterhin stark eingeschränkt sein. Nach wie vor soll man möglichst zuhause bleiben und sich mit niemandem treffen. Das Versammlungsverbot für mehr als fünf Personen gilt mindestens bis am 8. Juni.

