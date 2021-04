Schweiz

Anleitung Corona-Schnelltest für zu Hause und wo du ihn kaufen kannst



Der Corona-Schnelltest für zu Hause – hier kriegst du ihn und so wird er verwendet

Sich auf das Coronavirus zu testen, war noch nie so leicht wie heute: In der Schweiz werden seit dem 7. April Schnelltests für zu Hause verkauft. Der Andrang am Mittwoch in den Apotheken war zwar gross, doch die Nachfrage konnte gedeckt werden, wie der Apothekerverband mitteilte.

Nun kann sich jede in der Schweiz versicherte Person alle 30 Tage fünf solche Heimtests in einer Apotheke abholen. Der Bund übernimmt die Kosten dafür. Doch was muss beim Testen in den eigenen vier Wänden beachtet werden? Und wer verteilt die Antigen-Schnelltests? Alle Antworten findest du hier:

Wo erhalte ich die Corona-Schnelltests?

Der Selbsttest ist in der Schweiz nur in den Apotheken erhältlich. Grundsätzlich sollten die Tests für zu Hause in allen Apotheken verfügbar sein. Dies bestätigen die Galenica AG (Amavita und Coop-Vitality) sowie Rotpunkt Apotheke gegenüber watson. Schnelltests, die in der Apotheke selbst vorgenommen werden, sind hingegen auf einzelne Filialen beschränkt.

Anleitung für den Corona-Selbsttest

Eine Anleitung, wie der Selbsttest zu gebrauchen ist und was du beachten musst, erhältst du in der Apotheke. Zusätzlich legen die Apotheker den fünf Tests jeweils noch eine schriftliche Anleitung bei. Hier im Video erfährst du, wie es geht:

Jetzt kommen die Selbsttests in die Apotheken. Wir zeigen dir, wie's geht! Video: watson/Salome Woerlen, Emily Engkent

Und hier die Anleitung nochmals schriftlich:

Lege dir die Testkomponenten (Teststreifen, Stäbchen, Röhrchen und Deckel) bereit Überprüfe anhand des Silica-Gel-Päckchens, ob der Teststreifen unversehrt ist (gelber Punkt) Wasch dir die Hände mit Seife oder Desinfektionsmittel Neige den Kopf leicht nach hinten und führe das Stäbchen zwei Zentimeter weit in ein Nasenloch ein Dort drehst du das Stäbchen während 15 Sekunden vier Mal gegen die Naseninnenseite Wiederhole das Prozedere im zweiten Nasenloch Dann legst du das Stäbchen in das Röhrchen und drehst es dort 10 Mal, die Unterseite kannst du dabei leicht zusammendrücken Das Stäbchen kannst du jetzt entsorgen Schliesse das Röhrchen mit einem Deckel und tropfe damit vier Tropfen auf das runde Loch des Teststreifens Nun wartest du 15 Minuten ab und dein Testresultat wird angezeigt Die Resultate:

- Kein Strich bei C bedeutet, der Test ist ungültig

- Nur ein Strich bei C bedeutet negativ

- Ein Strich bei C und bei T bedeutet positiv

Entsorge den Test nach spätestens 30 Minuten, ab dann können die Resultate verfälscht werden

Wann macht ein Test Sinn?

Ein Selbsttest macht Sinn, wenn du keine Symptome hast und dich zum Beispiel mit mehreren Personen triffst. So können asymptomatische Krankheitsverläufe erkannt werden, bevor sie weitere Personen anstecken. Die Hygiene- und Abstandsvorschriften müssen trotzdem eingehalten werden.

Wenn du hingegen eine besonders gefährdete Person triffst, wird ein Schnell- oder PCR-Test in der Apotheke empfohlen. Wenn du Symptome hast, solltest du ebenfalls einen PCR-Test machen und auf einen Selbsttest verzichten.

Wie oft darf ich die Antigen-Schnelltests beziehen?

Die Selbsttests dürfen vorläufig nur in 5er-Packungen alle 30 Tage in einer Apotheke bezogen werden. Im Moment ist es nicht möglich, weitere Selbsttests auf eigene Rechnung zu kaufen.

Wie sicher ist der Corona-Selbsttest?

Die Zuverlässigkeit des Tests von Roche wurde in mehreren Studien bestätigt. Insgesamt wurde eine Sensitivität von 82,5 Prozent festgestellt. Bei ansteckenden Personen mit hoher Virenlast wurden sogar 96,6 Prozent aller Infizierten erkannt. Damit ist der Selbsttest etwa ähnlich zuverlässig wie ein Schnelltest in einer Apotheke.

Das Schnelltest-Resultat ist positiv, was nun?

Fällt das Testresultat positiv aus (zwei Striche), solltest du sofort einen PCR-Test in einer Apotheke oder beim Hausarzt vornehmen lassen. (leo)

