4 Highlights und eine Beleidigung – das war Trumps Corona-Pressekonferenz des Grauens

Die Lage in den USA ist ernst. An der täglichen Pressekonferenz im Weissen Haus sagte US-Präsident Donald Trump gestern Abend, dass der Kampf gegen das Coronavirus in dieser Woche in eine «entscheidende und schwierige Phase» gehen werde.

«Wir werden eine harte Woche haben, wir werden vielleicht etwas mehr als eine harte Woche haben.» Trump gab sich jedoch auch optimistisch: «Aber am Ende dieses Tunnels ist gewaltiges Licht.»

>> Coronavirus: Alle News im Liveticker

So weit, so normal.

Doch …