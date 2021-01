So impft die Schweiz – und so sieht die Lage in deinem Kanton aus

«Totalausfall» – die rechtsextremen «Proud Boys» wenden sich gegen Trump

Nach dem Sturm auf das Kapitol hat der frühere US-Präsident Donald Trump die Gewalt verurteilt. Das kam bei seinen radikalen Anhängern überhaupt nicht gut an.

Es ist nicht einmal vier Monate her, da wandte sich der inzwischen abgewählte US-Präsident Donald Trump direkt an die «Proud Boys»: «Stand back and stand by», sagte Trump damals in einer TV-Debatte in Richtung der rechtsextremen Gruppe. Auf Deutsch: «Haltet euch zurück und haltet euch bereit». Die Gruppe feierte Trumps Worte, fühlte sich ermuntert. Der Satz wurde auf T-Shirts gedruckt, einige der Mitglieder wollten gar eine private Miliz für Trump stellen. Nun aber scheint es aus zu …