Schweiz

Coronavirus

Corona: Reguläre Intensivstationen in der Schweiz wären ab sofort voll



Bild: keystone

«Intensivbetten in der Schweiz voll»: Eine Meldung geht um die Welt – so steht es wirklich

«In der Schweiz sind alle Intensivbetten voll». Diese Meldung sorgte gestern weltweit für Schlagzeilen. Was steckt dahinter?

Diese Meldung ging gestern um die Welt. «Switzerland's intensive care beds are full», titelte die renommierte New York Times. Und auch auf der «Spiegel»-Homepage war an prominenter Stelle zu lesen: «In der Schweiz sind alle Intensivbetten belegt».

Bild: watson.ch

Grund für die weltweite Aufregung war die Medienmitteilung der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin SGI. Sie meldete am Dienstag, dass die «zertifizierten und anerkannten Intensivbetten» vollständig ausgelastet sind. Dass das Gesundheitssystem noch nicht grossflächig überlastet ist, sei vor allem dem Operationsstop von nichtdringenden Eingriffen zu verdanken. Um die Situation zusätzlich zu entschärfen, wurden auch einige Intensivstationen ausgebaut – allerdings noch nicht so viele wie in der ersten Welle im Frühling.

>> Coronavirus: Alle News im Liveticker



Am Dienstag lagen gemäss icumonitoring.ch 543 Patienten mit Covid-19 auf Intensivstationen. Dazu kommen noch 359 Patienten, die aus einem anderen Grund auf intensivmedizinische Behandlung angewiesen sind. Damit wäre die Grenze der regulären Kapazitäten von 876 Intensivbetten tatsächlich überschritten.

Dank den Ausbaumassnahmen standen gestern jedoch noch 240 Betten – inklusive dem dafür benötigten Personal – zur Verfügung.

Auslastung Schweizer Intensivstationen

Engpässe gab es aber laut der SGI-Meldung auf regionaler Ebene. So mussten in den vergangenen Tagen mehrere kritisch kranke Patientinnen und Patienten aufgrund mangelnder Ressourcen in andere Kantone oder sogar Sprachregionen verlegt werden.

Durch all diese Massnahmen konnte eine gesamtschweizerische Überlastung bisher verhindert werden. Trotzdem zieht diese Meldung internationale Aufmerksamkeit auf sich. So berichteten nebst der New York Times auch die Washington Post darüber.

(lea)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Sicheres Contact-Tracing, Made in Switzerland So sehen Liebeserklärungen in Zeiten von Corona aus Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter