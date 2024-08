Die BVG-Reform stösst bei den Stimmberechtigten bereits jetzt auf sehr wenig Zustimmung. 59 Prozent lehnten die Vorlage in der ersten Umfrage von Tamedia/20 Minuten ab. 33 Prozent der knapp 11'900 Befragten waren dafür. Die Vorlage fand zum Umfragezeitpunkt am 7. und 8. August allerdings bei der Basis keiner Partei eine Mehrheit.

In der Schweiz steht eine Reform der beruflichen Vorsorge an.

Darum geht es: Die Initiantinnen und Initianten finden, der Schutz von wertvollen Biotopen gehe in der Schweiz nicht weit genug. Sie wollen im Schutz der Arten besonders die Kantone stärker in die Pflicht nehmen, um Landschaften und Ortsbilder zu bewahren.

Am 22. September 2024 stehen in der Schweiz zwei Vorlagen auf dem Abstimmungs-Programm. Einerseits geht es um die Initiative «Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft» (Biodiversitätsinitiative), andererseits muss die Schweiz über eine Reform der beruflichen Vorsorge (BVG) befinden. Das sagen die Umfragen.

Volksinitiative «für ein Verbot des Schlachtens ohne vorherige Betäubung» Komitee: Kantonale Tierschutzvereine von Bern und Aargau sowie Antisemiten Abgestimmt am: 20.08.1893 Inkrafttreten am: 22.12.1893

