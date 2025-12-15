Nebel
Bilder: 13 unglaublich coole Oldtimer, die zum Verkauf stehen

Liebes Christchindli – eins dieser unerträglich coolen Autos, biiiiitte!

Bild: mecum
Preislich von erschwinglich bis absurd, eine willkürliche Auswahl an grossartigen Oldtimern, die aktuell zum Verkauf stehen ... und – zumindest theoretisch – ein hervorragendes Weihnachtsgeschenk wären.
15.12.2025, 05:1415.12.2025, 05:14
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Genug vom automobilen Einheitsbrei? Wie wär's mit einem Gefährt mit etwas Individualität? So als Weihnachtsgeschenk, etwa? Schauen wir doch husch, was der aktuelle globale Oldtimer-Markt so bietet!

Klar – einige davon sind crazy unerschwinglich. Aber hey, andere sind durchaus bezahlbar ... und bezüglich Spass pro Franken unschlagbar. Und überhaupt: Träumen darf man noch. Und gucken ohnehin.

Eine Auswahl für deine Wunschliste:

Inhaltsverzeichnis
1971 Dino 246 GT1970 Opel Kadett B 1900 Rallye1962 Jaguar MK II1948 Fiat 500 Topolino Street Dragster1981 Toyota Hilux 4×4 + Matching Trailer1960 Porsche 356 B T51963 Cadillac De Ville1971 MGC Roadster1982 Audi Ur-Quattro1964 Studebaker Avanti1960 Ford Econoline E-100 Pickup1990 Ford Sierra RS Cosworth Rouse Sport1965 Ford GT40 Mk I

1971 Dino 246 GT

1971 Dino 246 GT
quelle: zwischengas
Fangen wir mit etwas an, das gewiss nicht zu den Schnäppchen gehört: Der legendäre 246 – benannt nach seinem 2,4-Liter-V6-Motor – und ein Ferrari in allem ausser dem Namen. Enzo Ferraris Sohn Alfredo «Dino» Ferrari, der massgeblich an der Entwicklung des V6-Motors beteiligt war, war an Muskeldystrophie verstorben, weshalb Il Commendatore die V6-Modelle ihm zu Ehren die Markenbezeichnung «Dino» verpasste. Selbstredend sind solche Autos eine Stange Geld wert – vor allem, wenn sie in einem so makellosen Zustand sind wie dieses hier. Aber hey – vielleicht gibt es ja ein Weihnachtswunder!

  • Preis auf Anfrage bei Emil Frey Classic
    (Bei einer kürzlichen Auktion erreichte das Auto mit einem Höchstgebot von 420'000 Franken den Mindestpreis nicht. Na, good luck.)

1970 Opel Kadett B 1900 Rallye