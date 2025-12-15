Liebes Christchindli – eins dieser unerträglich coolen Autos, biiiiitte! Bild: mecum

Preislich von erschwinglich bis absurd, eine willkürliche Auswahl an grossartigen Oldtimern, die aktuell zum Verkauf stehen ... und – zumindest theoretisch – ein hervorragendes Weihnachtsgeschenk wären.

Genug vom automobilen Einheitsbrei? Wie wär's mit einem Gefährt mit etwas Individualität? So als Weihnachtsgeschenk, etwa? Schauen wir doch husch, was der aktuelle globale Oldtimer-Markt so bietet!

Klar – einige davon sind crazy unerschwinglich. Aber hey, andere sind durchaus bezahlbar ... und bezüglich Spass pro Franken unschlagbar. Und überhaupt: Träumen darf man noch. Und gucken ohnehin.

Eine Auswahl für deine Wunschliste:

1971 Dino 246 GT

1971 Dino 246 GT

Fangen wir mit etwas an, das gewiss nicht zu den Schnäppchen gehört: Der legendäre 246 – benannt nach seinem 2,4-Liter-V6-Motor – und ein Ferrari in allem ausser dem Namen. Enzo Ferraris Sohn Alfredo «Dino» Ferrari, der massgeblich an der Entwicklung des V6-Motors beteiligt war, war an Muskeldystrophie verstorben, weshalb Il Commendatore die V6-Modelle ihm zu Ehren die Markenbezeichnung «Dino» verpasste. Selbstredend sind solche Autos eine Stange Geld wert – vor allem, wenn sie in einem so makellosen Zustand sind wie dieses hier. Aber hey – vielleicht gibt es ja ein Weihnachtswunder!

Preis auf Anfrage bei Emil Frey Classic

(Bei einer kürzlichen Auktion erreichte das Auto mit einem Höchstgebot von 420'000 Franken den Mindestpreis nicht. Na, good luck.)

1970 Opel Kadett B 1900 Rallye