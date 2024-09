Die Schweiz zählt erstmals über 9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner

Die Schweiz hat Ende Juni die Marke von neun Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern erreicht. Das teilte das Bundesamt für Statistik am Donnerstag mit. Am Ende des zweiten Quartals 2024 betrug die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz 9'002'763 Personen. Übrigens: Vor gut einem Jahr knackte die Schweiz bereits die 9-Millionen-Marke, damals aber inklusive der nichtständigen Wohnbevölkerung (ausländische Staatsangehörige mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung und Asylbewerber).

Der in die Krise geratenen Milchverarbeiter Hochdorf soll sein operatives Geschäft retten, indem er es verkauft. Am heutigen Mittwoch entscheiden die Aktionäre, ob die Milchpulver- und Babynahrungsproduktion, wie vom Verwaltungsrat beantragt, an die schweizerisch-britische Private-Equity-Firma AS Equity Partners geht.