bedeckt11°
DE | FR
burger
Schweiz
Daten

Mafia-Chat SkyECC: Darum streiten Anwälte und Richter um die Daten

Mafia-Chat: Wenn die höchsten Staatsanwälte den Zürcher Oberrichtern widersprechen

Die Daten aus dem Gangster-Chat SkyECC seien «rechtmässig erhoben worden» und «von grosser Bedeutung», so die Schweizer Staatsanwaltschaftskonferenz.
17.10.2025, 12:4517.10.2025, 12:45
Henry Habegger / ch media

Es war ein Richterspruch, der Kokain-Dealern, Auftragskillern, Geldwäschern und Kinderporno-Ringen in den Kram passt: Im August entschied das Zürcher Obergericht, die SkyECC-Daten seien «absolut unverwertbar».

Sie kommunzierten mit umgebauten Handys: Darf die Schweizer Justiz die Daten aus Kriminellen-Chats verwenden?
Sie kommunzierten mit umgebauten Handys: Darf die Schweizer Justiz die Daten aus Kriminellen-Chats verwenden? bild: Getty Images

SkyECC war ein Chat auf speziell präparierten Telefonen, über die Schwerstkriminelle ihre Verbrechen organisierten und dokumentierten. Bis Europol unter Führung Frankreichs den Chat knackte. Gemäss der II. Strafkammer des Zürcher Obergerichts beschaffte Europol die Daten von SkyECC-Benutzern in der Schweiz jedoch illegal, ohne vorheriges Rechtshilfegesuch. Damit sei das Territorialprinzip, also die Schweizer Souveränität, verletzt worden.

Höchste Schweizer Staatsanwälte widersprechen

Jetzt halten die höchsten Schweizer Staatsanwälte dagegen. «Die Verwertbarkeit solcher Daten wurde bereits von verschiedenen Gerichten anderer europäischer Länder – mit einem jeweils mit der Schweiz vergleichbaren Rechtsschutzstandard – für verwertbar erklärt», teilt Schweizerischen Staatsanwaltschaftskonferenz SSK auf Anfrage mit. Die SSK unter ihrem Präsidenten Christoph Ill, dem Ersten Staatsanwalt von St. Gallen, sei daher «der Überzeugung, dass die SkyECC-Daten rechtmässig erhoben wurden und ihrer Verwertbarkeit in der Schweiz nichts entgegensteht».

Bei SkyECC habe es sich «um einen verschlüsselten Kommunikationsdienst gehandelt, der insbesondere von Akteuren der grenzüberschreitenden Schwerstkriminalität benutzt wurde», so die SSK. Dank technisch innovativer Methoden sei es ausländischen Strafverfolgungsbehörden gelungen, die darüber geführte Kommunikation abzufangen und zu entschlüsseln. «Vor dem Hintergrund des international anerkannten Grundsatzes des gegenseitigen Vertrauens und im Interesse einer wirksamen Bekämpfung der grenzüberschreitenden Schwerstkriminalität ist die Verwertbarkeit der erhobenen SkyECC-Daten auch für die schweizerischen Strafverfolgungsbehörden von grosser Bedeutung», halten die obersten Schweizer Strafverfolger fest.

Für die SSK, in deren Vorstand auch Bundesanwalt Stefan Blättler sitzt, stehe fest, dass die Daten legal erhoben wurden. Diese Überzeugung hatte gegenüber dieser Zeitung auch Markus Mohler geäussert, Spezialist in Sicherheits- und Polizeirecht und selbst einst Staatsanwalt: Das Zürcher Urteil sei «unzutreffend», es berücksichtige unter anderem das Schengen-Recht nicht.

Bezirksrichter kanzeln eigenes Obergericht ab

In der Zwischenzeit widersprach ausgerechnet das Bezirksgericht Bülach ZH den eigenen kantonalen Oberrichtern. Es verhängte eine zehnjährige Freiheitsstrafe gegen einen Schweizer Drogenhändler, der dank abgefangener SkyECC-Daten aufgeflogen war. Laut «Tages-Anzeiger» sagte der Vorsitzende Richter, die Daten seien aus Bülacher Sicht verwertbar. Es gebe zwar «seit August die Ansicht einer Kammer des Obergerichts», aber man könne «durchaus eine andere haben».

Allein schon «die Nutzung der App weckt den Verdacht auf lusche Geschäfte», so der Richter. Zudem sei Frankreich, wo die Daten erhoben wurden, «ein Rechtsstaat und keine Bananenrepublik». Dass sich die abgehörten Telefone in anderen Ländern befanden, sei damals gar nicht bekannt gewesen. Will heissen: Die Franzosen hätten gar nicht wissen können, wo sie allfällige Rechtshilfegesuche hätten stellen müssen.

In der Sache liegt der Ball in Lausanne. Denn die Zürcher Staatsanwaltschaft hat mittlerweile beim Bundesgericht Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts eingereicht. Sollten die höchsten Richter die Daten für unverwertbar erklären, kämen Dutzende, wenn nicht Hunderte von Kriminellen mit milderen Strafen oder straflos davon.

Mehr zum Thema:

Ein Richterspruch, ganz nach dem Gusto der Mafia – Experten kritisieren Urteil
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die 50 teuersten Fussball-Transfers der Welt
1 / 52
Das sind die 50 teuersten Fussball-Transfers der Welt

Platz 50: Kevin De Bruyne (BEL), offensives Mittelfeld. Wechselte im August 2015 für 76 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu Manchester City.
quelle: epa/epa / nigel roddis
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hier siehst du, wie gut Donald Trump WIRKLICH golft
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Diese Berufsgruppe macht im Kanton Zürich fast 10 Prozent der Arbeitslosen aus
2
Alliance Swisspass dementiert Berichte über Halbtax-Aus – das musst du jetzt wissen
3
Erkennst du die KI-Fotos? Wer weniger als 6 von 9 erkennt, muss in die Fake-News-Nachhilfe
4
Thank God it's Dienstag – hier gibt es Fails in Hülle und Fülle
5
Trump äussert sich über Meloni mit sexistischem Kommentar
Meistkommentiert
1
Diskussion geht weiter: «Das neue System entspricht nicht mehr dem heutigen Halbtax»
2
Trump plant einen Triumphbogen in Washington zu Ehren von ... sich selbst
3
Umfrage zeigt: Dienstpflicht könnte durchkommen – und spaltet die Geschlechter
4
Die grosse Angst vor einem Mega-Crash
5
Picdump 161 – Er is niets beters dan veel memes
Meistgeteilt
1
Russland meldet ukrainische Angriffe auf Krim und Sotschi
2
Bergung getöteter Geiseln dauert länger +++ Hamas und Israel drohen sich gegenseitig
3
Hochpreisinsel Schweiz: Temu, Shein und Co. stossen die nächste Billig-Welle an
4
Die Hamas drängt in Gaza zurück an die Macht – und bringt Trumps Plan bereits ins Wanken
5
Noch vieles offen in Europa – WM-Quali in Nord- und Mittelamerika wird zum Krimi
Er rettete bereits Leben: Automatischer Notruf ist in manchen Fahrzeugen bald nutzlos
Verunfallt ein Fahrzeuglenker, setzt das Auto selbständig einen Notruf ab. Doch diese Funktion wird in einigen Fahrzeugen wegen der 3G-Abschaltung bald nicht mehr funktionieren. Eine Umrüstung ist nicht immer möglich.
Manche Fahrzeuge sind heute auch Lebensretter. Sind sie mit einem eCall-System ausgestattet, geht automatisch ein Notruf an die Polizei, wenn ein Auto verunfallt. Die Rettungskräfte wissen dann auch gleich, wohin sie müssen und wie viele angeschnallte Personen sich im Fahrzeug befinden.
Zur Story