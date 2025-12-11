wechselnd bewölkt
Lindt will keine Schokolade bei Aldi und Lidl verkaufen

Lindt Schokolade an der Bilanz - Medienkonferenz in Kilchberg (ZH) am Dienstag, 5. Maerz 2019. (KEYSTONE/Walter Bieri)
Der Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli lehnt eine Zusammenarbeit mit den deutschen Lebensmitteldiscountern Aldi und Lidl ab.Bild: KEYSTONE

Lindt will keine Schoggi bei Aldi und Lidl verkaufen: «Sonst entwerten wir unsere Marke»

11.12.2025, 16:0611.12.2025, 16:06

Der Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli lehnt eine Zusammenarbeit mit den deutschen Lebensmitteldiscountern Aldi und Lidl ab. Im Interview mit der «Zeit» sagte Lindt-Chef Adalbert Lechner: «Sonst enden wir bei immer mehr und stärkeren Sonderangeboten und entwerten unsere Marke.»

Das Geschäftsmodell der Discounter sei ja, sich auf wenige sehr beliebte Produkte zu konzentrieren und diese zum Tiefstpreis anzubieten. Das sei für Lindt ein Problem, weil beispielsweise bei den Lindorkugeln die roten mit Milchschokolade die mit Abstand beliebteste Geschmacksrichtung seien. Aber in einem Supermarkt stünden noch sieben weitere Lindor-Sorten im Regal.

«Wenn ich jetzt die rote Lindor-Kugel an einen Discounter gebe, der die zum Tiefpreis verschleudert, setze ich meine guten anderen Handelspartner unter Druck, auch alle anderen Sorten im Preis zu senken, obwohl die aufgrund der Sortimentsvielfalt deutlich höhere Kosten haben. Das wollen wir nicht», sagte Lechner.

Nach Dubai jetzt Tokyo

Produktseitig sieht Lechner nach der Dubai-Schokolade bereits den nächsten Hype: Die Tokyo-Style-Schokolade – mit Matcha drin. Derzeit sei diese noch handgemacht; die Idee sei aber, dass sie später mit der Dubai-Schokolade eine Markenfamilie bilde.

«Matcha ist vom Trend sogar noch stärker. Dubai-Schokolade war so ein Peak, da ging die Nachfrage steil nach oben. Bei Matcha steigt die Kurve kontinuierlich», so Lechner.

Es gebe derzeit eine «riesige Fangemeinde für Matchatee: die machen Pilates, gehen zum Yoga und trinken Matcha.» Ihr Fokus liege auf Balance und Achtsamkeit. «Diese Konsumenten werden Interesse an unserer Schokolade haben», glaubt Lechner. (sda/awp)

18 Kommentare
avatar
Euca&Lyptus
11.12.2025 16:24registriert Oktober 2021
Mach nichts. Die Schokolade bei Aldi und Lidl ist meist sehr gut und kostet einen Bruchteil.
242
avatar
Wenn nicht Ich wer dann
11.12.2025 16:26registriert Juli 2019
Nun zumindest bei Früchten und Gemüse könnte sich so mancher noch bei Lidl abschauen was Qualität bedeutet. Von daher wirkt die Aussage nur recht arrogant.
243
avatar
Hans Jürg
11.12.2025 16:34registriert Januar 2015
Wie kann man eine Marke entwerten, die darauf basiert, minderwertige Rohstoffe mit falscher Swissness in Deutschland zu produzieren?
242
