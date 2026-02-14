Martin Pfister muss Schweizer Militärausgaben in München erklären

Bundesrat Martin Pfister hat an der Sicherheitskonferenz in München erlebt, wie erklärungsbedürftig die vergleichsweise bescheidenen Schweizer Ausgaben für Verteidigung sind – gerade in der gegenwärtig unsicheren weltpolitischen Lage. Der Schweizer Verteidigungsminister nahm zum ersten Mal am hochkarätig besetzten internationalen Treffen teil.

Es habe Kritik daran gegeben, dass die Schweiz noch nicht einmal ein Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung aufwende, sagte Pfister in der «Tagesschau»-Hauptausgabe des Schweizer Fernsehens SRF vom Samstagabend in München. Die Nato-Mitgliedsländer dagegen haben sich verpflichtet, fünf Mal mehr auszugeben – nämlich fünf Prozent – für Verteidigungsausgaben in einem umfassenden Sinne.

Pfister habe unter anderen seine Amtskollegen aus den baltischen Ländern Estland, Lettland und Litauen sowie aus Slowenien und Irland getroffen und ihnen die Schweizer Verteidigungs- und Sicherheitspolitik erklärt, sagte der Sprecher des Verteidigungsdepartements VBS, Renato Kalbermatten, am Samstag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Es sei auch über Kooperationen und gemeinsame Übungen gesprochen worden. (sda)

