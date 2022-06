Shutterstock-Suche: «Cimetta». So sieht's am sonnigsten Ort der Schweiz aus. Bild: Shutterstock

Die Welt in Karten

Das sind die Schweizer Wetterrekorde auf einen Blick

Diese Woche beschert uns so richtig hohe Temperaturen. Bis die nationalen Rekorde gebrochen werden, dürfte es aber noch etwas dauern. Das ist die aktuelle Übersicht der Bestmarken.

Die 30-Grad-Marke dürfte diese Woche an verschiedenen Orten der Schweiz geknackt werden. Der aktuelle Temperaturrekord stammt aus dem Hitzesommer 2003. Am 11. August 2003 zeigt das Thermometer in Grono (GR) 41,5 Grad Celsius an.

Allerdings hält MeteoSchweiz dazu fest, dass die Messstation Grono damals am sonnigen Hang lag, etwas oberhalb des heutigen Standortes. Unter heutigen Bedingungen hätte man wohl «nur» 40,5 Grad Celsius gemessen.

Was sonst noch für Wetterrekorde in der Schweiz gelten und wo sie aufgestellt wurden, zeigt die folgende Karte:

Die wichtigsten Wetterrekorde der Schweiz auf einen Blick Details und noch mehr Wetterrekorde gibt es in der untenstehenden Tabelle. Bild: watson.ch

Hier wurden die 42 aufgeführten Wetterrekorde aufgestellt:

Basel-Binningen BS

Höchster Luftdruck: 1013 hPa (16.01.1882)

Haidenhaus TG

Meiste Nebeltage in 1 Jahr: 244 Tage (1978)

Säntis

Meiste Regentage in 1 Jahr: 227 Tage (1965)

227 Tage (1965) Grösste Schneehöhe: 816 cm (April 1999)

816 cm (April 1999) Nassester Ort: 2840 mm (Mittel der Jahre 1991-2020)

Vaduz

Frühester Tag mit über 20 Grad (Alpennordseite): 21,3 °C (03.02.2002)

21,3 °C (03.02.2002) Spätester Tag mit über 20 Grad (Alpennordseite): 20,2 °C (20.12.1993)

20,2 °C (20.12.1993) *Frühester Tag mit über 30 Grad (Alpennordseite): 30,7 °C (02.05.2005)

La Brévine

Tiefste Temperatur: -41,8 °C (12. Januar 1987)

Neuenburg

Längste Phase ohne Niederschlag (Alpennordseite): 52 Tage (19.03. - 09.05.1893)

Bern

Meiste Sonnenstunden in 1 Monat: 369 h 30 min (Juli 1911)

Luzern

Frühester Tag mit über 25 Grad (Alpennordseite): 25,2 °C (29.03.1920)

Glarus

Höchste Windgeschwindigkeit im Flachland: 190 km/h (15.07.1985, Gewittersturm)

Bad Ragaz SG

Spätester Tag mit über 25 Grad (Alpennordseite): 26,3 °C (27.10.1989)

26,3 °C (27.10.1989) *Frühester Tag mit über 30 Grad (Alpennordseite): 30,0 °C (02.05.2005)

Chur

*Frühester Tag mit über 30 Grad (Alpennordseite): 30,4 °C (02.05.2005)

30,4 °C (02.05.2005) Spätester Tag mit über 30 Grad (Alpennordseite): 30,3 °C (21.09.2018)

Weissfluhjoch GR

Grösste Neuschneemenge in 3 Tagen: 229 cm (13. - 15. Februar 1990)

Berninapass GR

Grösste Neuschneemenge in 1 Tag: 130 cm (15.04.1999)

Lausanne

Höchste Regenmenge in 10 Minuten: 41 mm (11. Juni 2018)

Jungfraujoch BE

Kältester Ort: -6,7 °C (Mittel der Jahre 1991-2020)

-6,7 °C (Mittel der Jahre 1991-2020) Tiefster Luftdruck: 614,6 hPa (26.02.1989)

Meiringen BE

Höchstes Temperatur-Nachtminimum: 26,8 °C (19.06.2013)

Grimsel Hospiz BE

Wenigste Sonnenstunden in 1 Jahr: 806 h (1988)

806 h (1988) *Grösste Neuschneemenge in 1 Tag: 130 cm (30.03.2018)

Grosser St. Bernard VS

Höchste Windgeschwindigkeit in den Bergen: 268 km/h (27.02.1990, Sturm Vivian)

Sion

Kleinste Niederschlagsmenge in 1 Jahr: 243 mm (1921)

Grächen VS

Wenigste Regentage in 1 Jahr: 27 Tage (1874)

Stalden-Ackersand VS

Trockenster Ort: 543 mm (Mittel der Jahre 1991-2020)

Visp VS

*Wenigste Sonnenstunden in 1 Monat: 0 h (regelmässig)

Piotta TI

*Wenigste Sonnenstunden in 1 Monat: 0 h (regelmässig)

Comprovasco TI

*Spätester Tag mit über 20 Grad: 20,5 °C (21.12.1987)

Camedo TI

Höchste Regenmenge in 1 Tag: 455 mm (26. August 1935)

455 mm (26. August 1935) Höchste Regenmenge in 1 Monat: 1239 mm (April 1986)

Locarno-Monti TI

Meiste Tropennächte über 20 Grad: 40 Nächte (2003)

40 Nächte (2003) Meiste Hitzetage über 30 Grad: 56 Tage (2003)

56 Tage (2003) Spätester Tag mit über 30 Grad: 30,5 °C (24.10.2018)

30,5 °C (24.10.2018) Höchste Regenmenge in 1 Stunde: 91,2 mm (28. August 1997)

91,2 mm (28. August 1997) *Frühester Tag mit über 25 Grad: 26,4 °C (09.03.2000)

26,4 °C (09.03.2000) *Spätester Tag mit über 20 Grad: 20,5 °C (21.12.2008)

20,5 °C (21.12.2008) *Spätester Tag mit über 25 Grad: 28,5 °C (24.10.2018)

Cimetta TI

Meiste Sonnenstunden in 1 Jahr: 2608 h (2017)

Magadino-Cadenazzo TI

*Frühester Tag mit über 25 Grad: 26,2 °C (09.03.2000)

26,2 °C (09.03.2000) *Spätester Tag mit über 25 Grad: 29,6 °C (24.10.2018)

Grono GR

Höchste Temperatur: 41,5 °C (11. August 2003)

41,5 °C (11. August 2003) *Frühester Tag mit über 20 Grad: 20,1 °C (05.01.2013)

20,1 °C (05.01.2013) *Spätester Tag mit über 25 Grad: 28,5 °C (24.10.2018)

Lugano

Frühester Tag mit über 30 Grad: 30,8 °C (08.04.2011)

30,8 °C (08.04.2011) Längste Phase ohne Niederschlag: 77 Tage (06.12.1988 - 20.02.1989)

77 Tage (06.12.1988 - 20.02.1989) Wärmster Ort: 13,0 °C (Mittel der Jahre 1991-2020)

13,0 °C (Mittel der Jahre 1991-2020) *Frühester Tag mit über 25 Grad: 25,2 °C (09.03.2000)

25,2 °C (09.03.2000) *Spätester Tag mit über 25 Grad: 28,9 °C (24.10.2018)

28,9 °C (24.10.2018) *Frühester Tag mit über 20 Grad: 22,3 °C (05.01.2013)

Stabio TI

*Spätester Tag mit über 25 Grad: 29,2 °C (24.10.2018)

* = Geteilter Rekord