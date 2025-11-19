wechselnd bewölkt
Solothurner Ständerat Pirmin Bischof wegen schwerer Erkrankung im Spital

Schwer erkrankter Solothurner Ständerat Pirmin Bischof muss Wintersession auslassen

19.11.2025, 14:3019.11.2025, 14:37

Wegen einer schweren Magen- und Darminfektion muss der Solothurner Mitte-Ständerat Pirmin Bischof die Wintersession auslassen. Das schreibt die Mitte-Fraktion.

Bischof befinde sich zurzeit in Spitalbehandlung, hiess es in der Mitteilung vom Mittwoch. Er habe sich vorsorglich für die gesamte Session entschuldigen lassen.

Der 66-jährige Solothurner ist Chef der Mitte-Gruppe in der kleinen Kammer. Diese Aufgabe wird vorübergehend Bischofs Stellvertreterin Brigitte Häberli-Koller (TG) übernehmen, die Vizechefin der Gruppe. (rbu/sda)

