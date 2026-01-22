Nebel-1°
Radio Energy Hacker Angriff: 85'000 Menschen betroffen

Ein Mikrofon von Radio Energy, aufgenommen am Donnerstag, 25. August 2011 in Zuerich. (KEYSTONE/Alessandro Della Bella)
Radio Energy wurde am Dienstag gehackt.Bild: KEYSTONE

Hacker-Angriff auf Radio Energy: 85'000 Personen betroffen

Das grösste Privatradio der Schweiz wurde am Dienstag gehackt. Betroffen sind Gewinnerinnen und Gewinner von Konzerttickets.
22.01.2026, 18:2922.01.2026, 18:29
Reto Heimann
Reto Heimann

Am vergangenen Dienstag verschafften sich Hacker Zugriff auf eine Datenbank der Energy Gruppe Schweiz. Das Privatradio gehört der Ringier Gruppe, zu der unter anderem auch die Zeitung «Blick» gehört.

Eine Sprecherin von Ringier bestätigt auf Anfrage von watson den Angriff: «Dabei wurden Personendaten von rund 85'000 Ticketgewinnerinnen und -gewinnern gelöscht und angeblich auch kopiert.»

Betroffen seien Personen, die bei den Gewinnspielen für die «Energy Stars Night» der vergangenen zwei Jahren teilgenommen hätten, sagt die Sprecherin weiter.

Welche Daten genau gestohlen worden seien, konkretisiert Energy nicht. Das komme ganz darauf an, welche Daten die Teilnehmenden bei der Anmeldung zum Gewinnspiel hinterlegt hätten. Auf Nachfrage bestätigt das Unternehmen, dass es sich dabei um Emailadressen, Telefonnummern, Adressen, Namen und/oder Geburtsdaten handeln kann.

Täter unbekannt

Energy habe den Vorfall umgehend zur Anzeige gebracht sowie den Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) über den Vorfall informiert.

Wer hinter dem Angriff steckt, entzieht sich der Kenntnis von Ringier.

«Alle betroffenen Personen und Partner wurden ebenfalls informiert», so die Sprecherin weiter. Energy bedauere den Vorfall ausserordentlich und untersuche ihn. Zudem seien zusätzliche Massnahmen getroffen worden, um die Datensicherheit zu verbessern.

Der Schweizer Rapper Stress unterhaelt das Publikum an der Energy Star Night im Hallenstadion in Zuerich, aufgenommen am Freitag, 19. November 2021 in Zuerich. (KEYSTONE / Ennio Leanza)
Der Rapper Stress tritt an der Energy Star Night 2021 auf.Bild: keystone

Radio Energy ist eines der grössten Privatradios der Schweiz. Es erreichte im vergangenen Jahr täglich über 700'000 Hörer und Hörerinnen in der Schweiz.

Energy veranstaltet jedes Jahr die «Energy Star Night» (früher: «Energy Stars for free»), bei der nationale und internationale Musikgrössen auftreten.

Das Spezielle daran: Die Tickets kommen jeweils nicht in den Verkauf. Sie werden über Gewinnspiele verlost und verschenkt. Die nächste Ausgabe findet am 10. April in der St. Jakobshalle in Basel statt.

So läuft eine Ransomware-Attacke ab
1 / 17
So läuft eine Ransomware-Attacke ab
2021 machte watson publik, dass die am Genfersee gelegene Waadtländer Gemeinde Rolle von einem massiven Daten-Leak betroffen war – die Folge einer Ransomware-Attacke. In dieser Bildstrecke erfährst du, wie ein solcher Hackerangriff abläuft. Die wenigsten Leute wissen, was kriminelle Eindringlinge in fremden IT-Systemen so alles treiben.
Hacker übernimmt die Kontrolle über selbstfahrendes Auto
Video: srf
