Dolly Parton wird 80 – We Will Always Love You

We Will Always Love You – Happy 80th Birthday, Dolly Parton!

Bild: Keystone
Heute, am 19. Januar 2026 wird Dolly Parton 80 Jahre jung. Eine Huldigung an die Grande Dame der Countrymusik.
19.01.2026, 15:4919.01.2026, 15:49
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Also gut. Bringen wir die Busen-Witze hinter uns! Dazu lassen wir Dolly gleich selbst zu Wort kommen:

«Logisch habe ich eine winzige Taille und klitzekleine Füsse, denn jeder weiss doch, dass im Schatten nichts wächst.»
«Ich war schon immer auf der Seite der Feministinnen. In den Siebzigerjahren war ich die Erste, die ihren BH verbrannte. Die örtliche Feuerwehr benötigte vier Tage, um den Brand zu löschen.»
Singer Dolly Parton shows off a multi-hued ribbon awarded to her as one of the 2006 Kennedy Center honorees during an evening celebration at the State Department in Washington, Saturday, Dec. 2, 2006. ...
Bild: AP
«Ob die operiert sind? Nun, vergrössern lassen musste ich nichts. Doch als mein Mann mir sagte, ‹Zeig mir deine Brüste!› und ich darauf meinen Rock heben musste, wusste ich, dass es Zeit war, chirurgisch der Schwerkraft etwas entgegenzuwirken.»
«Hey, du hast keine Ahnung, wie teuer es ist, so billig auszusehen!»

Aber, eigentlich:

«Ich fühle mich bei Blondinenwitzen nicht angesprochen. Ich weiss ja, dass ich nicht dumm bin. Ich weiss auch, dass ich nicht blond bin.»
Country music legend Dolly Parton relaxes at her office in Nashville, Tenn., Thursday, Aug. 11, 2005. Parton will begin touring this month to promote her new album, &quot;Those Were the Days.&quot; (K ...
Bild: AP

Oh nein, Dolly Rebecca Parton ist mitnichten ein Dummerchen. Das kitschchirurgische Äussere ist Ablenkung, die ausladende Oberweite Legende («Dies sind meine Weapons of Mass Distraction»). Aber in erster Linie ist Dolly Parton eines: ein Jahrhunderttalent. Genauer: Eine Sängerin mit weltweit 100 Millionen verkauften Tonträgern, 110 Singles in den Charts (davon 25 Mal die Nummer Eins der Billboard Country Charts), acht Grammys, 46 Grammy-Nominationen, zwei Oscar-Nominationen, zehn Country Music Association Awards, sieben Academy of Country Music Awards, drei American Music Awards, 3000 selbstkomponierten Songs, einem eigenen Freizeitpark (Dollywood), zwei Kochbüchern, ...

Dolly Partons «lebensverändernder» Coleslaw, oder: Die Macht der Gurke

... einer eigenen Backmischungsmarke ...

Eine eigene Modelinie? Pah, wie langweilig. Dolly hat Backmischungen.
Eine eigene Modelinie? Pah, wie langweilig. Dolly hat Backmischungen. Bild: Shutterstock

... und einem Klon-Schaf, das nach ihr benannt wurde.

Seven-month-old Dolly, the genetically cloned sheep, is surrounded by the media at the Roslin Institute Tuesday February 25 1997. It was revealed Tuesday that Dolly, the first animal to be genetically ...
Dolly, das erste erfolgreich geklonte Schaf, hier bei einem Pressetermin im Februar 1997. So benannt, weil es mittels Brustdrüsen-Zellen geklont wurde.Bild: AP NEWSFLASH

Und mögt ihr euch an die Dolly Parton Challenge erinnern?

Dolly Parton Challenge – the original Instagram post.
Dolly Parton Challenge – the original Instagram post. Bild: Instagram

Ja. Hät sie erfunde.

Dieses Dolly-Parton-Meme geht auf Instagram durch die Decke – das steckt dahinter

Und von ihrer karitativen Arbeit haben wir noch gar nicht gesprochen. Seit Mitte der 1980er unterstützt Parton unzählige wohltätige Projekte. So hat sie etwa die gemeinnützige Stiftung Imagination Library gegründet, die Lesefähigkeit bei sozial benachteiligten Kindern weltweit fördert.

Dolly Parton Imagination Library
bild: imaginationlibrary.com

Und wie war das damals, auf dem Höhepunkt der Covid-Pandemie, als der damalige Präsident Trump ahnungslos dabei zusah, wie hunderttausende seiner Mitbürger an den Folgen des Virus starben?

Dolly Parton, derweil, spendete still und leise 1 Million Dollar für die Impfstoff-Forschung und ermutigte alle, die es sich leisten konnten, ähnliche Spenden zu tätigen. Ihre Spende finanzierte die entscheidenden frühen Entwicklungsphasen des Moderna-Impfstoffs.

Anders als bei etlichen heutigen Musik-Stars, die ihren finanziellen Erfolg vor allem Werbedeals und Reality-Shows (in denen man noch mehr Werbedeals platzieren kann) verdanken, beruht Partons geschätztes 450-Millionen-Dollar-Vermögen auf der Tatsache, dass sie eine verdammt gute Songwriterin ist. Allein schon Whitney Houstons Coverversion von «I Will Always Love You» für den Soundtrack von «The Bodyguard» spielte ihr unschätzbare Summen in ihre Kassen. Dabei war Dollys Originalversion Jahre zuvor bereits ein Hit gewesen. Zwei Mal. Ach ja, Elvis wollte den Song ebenfalls aufnehmen. Dolly ging auf den Deal nicht ein, weil von ihr verlangt worden wäre, die Hälfte der Songwriter-Rechte abtreten zu müssen.

Hit zum Ersten: «I Will Always Love You», 1974.Video: YouTube/Snowball89
Zum Zweiten: «I Will Always Love You», 1982.Video: YouTube/Movieclips
Und der Hit zum Dritten: «I Will Always Love You» von Whitney Houston, 1992.Video: YouTube/whitneyhoustonVEVO

Geboren und aufgewachsen in einer Einzimmer-Blockhütte im winzigen Käffchen Pittman Center in der Bergregion der Smoky Mountains im Osten Tennessees, lesen sich die Schilderungen von Dollys Kindheit wie die archetypische Countrymusik-Biografie. Das vierte Kind walisischer Einwanderer, ihr Vater war Analphabet («aber einer der klügsten Menschen, die ich je gekannt habe») und ihre Mutter hatte bis zum Alter von 35 Jahren zwölf Kinder geboren.

Definitiv keine Einzimmer-Blockhütte: Das Dolly Parton Experience Museum in Dollywood, Pigeon Forge, Tennessee.
Definitiv keine Einzimmer-Blockhütte: Das Dolly Parton Experience Museum in Dollywood, Pigeon Forge, Tennessee.Bild: Shutterstock

13 – so alt war Dolly, als ihre erste Single veröffentlicht wurde.

«Puppy Love» – schon mit 13 tönte sie, wie ... naja, wie Dolly Parton.Video: YouTube/Dolly Parton - Topic

Der Song selbst war etwas älter: Dolly war 11 Jahre alt, als sie zusammen mit ihrem Onkel Bill Owens «Puppy Love» komponierte, und zu diesem Zeitpunkt war Dolly bereits eine routinierte Performerin, die seit Jahren regelmässig in lokalen Radio- und Fernsehsendungen im Osten Tennessees aufgetreten war. Mit 10 Jahren war sie bereits ein fester Bestandteil der Cas Walker Radio Show, die aus Knoxville, Tennessee, ausgestrahlt wurde.

So war Dolly immer noch ein Teenager, als sie anfangs 1960er in das Musik-Mekka Nashville kam. Dort arbeitete sie zunächst nicht als Sängerin, sondern als Songwriterin. Sie kam bei einem Verlag unter und schrieb Hits für die Country-Stars der damaligen Zeit. Darin beschrieb sie vor allem eigene Erfahrungen, die vielfach auf ihre Herkunft aus bitterarmen Verhältnissen in der Smoky-Mountains-Region von Ost-Tennessee zurückgingen. Ihre Songs handeln von Trennung, von Zwangsverwaisungen, von Totgeburten gar. Und immer wieder von verlorener Liebe. Waschechte Country-Themen, halt.

Der Über-Hit: «Jolene», 1973.Video: YouTube/Snowball89

Darin liegt die Faszination Partons: Das Nicht-Verleugnen ihrer Herkunft einerseits, der Wunsch, ebendieser zu entfliehen andererseits. Für Letzteren steht wohl auch ihr ungemein kitschiges Äusseres.

«In meinem Dorf gab es da diese eine Frau, sie galt als ‹leichtes Mädchen›. Sie hatte blondierte, auftoupierte Haare und trug immer High Heels und knallenge Röcke und, Mann, war sie das hübscheste Ding, das ich je gesehen habe! Meine Mutter sagte, ‹die ist nichts als Dreck›, doch ich wusste, ich wollte später einmal genau so aussehen – wie Trash.»

Dolly blondierte und toupierte sich also auf und ging in die Welt hinaus, blieb aber letztlich ihren Wurzeln treu. Drückte man ihr ein Banjo in die Hand, konnte sie wie keine Zweite urige Appalachen-Folksongs zum Besten geben. Und ob man ihre Paillettenkleidchen und Perücken nun mag oder nicht, sie blieb ihrem Stil bis heute treu:

«Ich würde niemals so tief sinken, der Mode zu folgen.»

War es das Kokettieren mit dem Tussi-Look, das Dolly genug Aufmerksamkeit verschaffte, um im Showbiz herauszustechen, war es aber stets ihr Talent, welches über das exzentrische Äussere triumphierte. So erstaunte es nicht, dass es in den 1970ern die wesentlich bodenständigere Linda Ronstadt und die Hippie-Ikone Emmylou Harris waren, die mit Dolly zusammen zuerst in TV-Shows, danach für das legendäre Album «Trio» zusammenarbeiteten.

Video: YouTube/GuriMalla2010
Dolly Parton Linda Ronstadt, Emmylou Harris Trio
«Trio»: Verkäufe so um die vier Millionen.Bild: WikiCommons

2022 wurde Parton für die Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame nominiert – eine Einladung, die sie zunächst ablehnte, da sie meinte, dass es etliche eindeutig rockigere Performer gäbe, deren Aufnahme doch mehr als überfällig wäre, vor «diesem kleinen Hillbilly-Mädchen aus den Smoky Mountains». Nach einer Welle der Unterstützung aus der Musikerszene nahm sie das Angebot schliesslich an ... und veröffentlichte kurz darauf das starbesetzte Album «Rockstar» mit 30 Songs. Sie war 77 Jahre alt.

Dolly Parton sings Wednesday, Nov. 2, 2005, during a concert in Moline, Ill. (AP Photo/Quad City Times, Louis Brems) ** MANDATORY CREDIT **
Bild: AP QUAD CITY TIMES

Und bis heute findet sie mit nunmehr 80 Lenzen immer noch Zeit, Musik aufzunehmen – mal kommerzieller, mal weniger (wie etwa das Radikal-Bluegrass-Album «The Grass Is Blue») – und Auftritte zu absolvieren.

Nicht schlecht für kleines Hillbilly-Mädchen aus den Smoky Mountains. Kein Wunder, dass we will always love you, Dolly. Verneigen wir uns also, vor der QUEEN!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: giphy
Musik
QUIZ: Wie viele dieser Albumcover kennst du?
18
QUIZ: Wie viele dieser Albumcover kennst du?
von Oliver Baroni
Was war deine erste selbst gekaufte Platte? Oder CD? Oder Kassette?
589
Was war deine erste selbst gekaufte Platte? Oder CD? Oder Kassette?
von Oliver Baroni
«Wieso singt der so hässlich?» Meine Tochter (13) disst die Musik meiner Teenager-Jahre
222
«Wieso singt der so hässlich?» Meine Tochter (13) disst die Musik meiner Teenager-Jahre
von Oliver Baroni
QUIZ – Teil 2: Wie gut kennst du diese Albumcover? Jetzt wird's tricky
21
QUIZ – Teil 2: Wie gut kennst du diese Albumcover? Jetzt wird's tricky
von Oliver Baroni
24 Skinhead-Reggae-Tracks für deine perfekte Dance-Party
43
24 Skinhead-Reggae-Tracks für deine perfekte Dance-Party
von Oliver Baroni
Sind das die schlimmsten Albumcover der Musikgeschichte? Wir glauben: Ja. Leider
51
Sind das die schlimmsten Albumcover der Musikgeschichte? Wir glauben: Ja. Leider
von Oliver Baroni
Sexheftli, Mathe-Prüfungen, queere Liebesbriefe – was man so in alten Plattenhüllen findet
74
Sexheftli, Mathe-Prüfungen, queere Liebesbriefe – was man so in alten Plattenhüllen findet
von Oliver Baroni
Anlässlich 50 Jahre Ramones: Eine Ode an die beste Band der Welt
80
Anlässlich 50 Jahre Ramones: Eine Ode an die beste Band der Welt
von Oliver Baroni
19 grossartigste Country-Albumcovers, die du gesehen haben MUSST
50
19 grossartigste Country-Albumcovers, die du gesehen haben MUSST
von Oliver Baroni
«Hübsche Melodie – aber er ist ein W****er» – die übelsten Disse der Rockmusik
127
«Hübsche Melodie – aber er ist ein W****er» – die übelsten Disse der Rockmusik
von Oliver Baroni
Peter Jacksons «The Beatles: Get Back» wirft gängige Meinungen über den Haufen
25
Peter Jacksons «The Beatles: Get Back» wirft gängige Meinungen über den Haufen
von Oliver Baroni
13 Hits, die um ein Haar von jemand ganz anderem gesungen worden wären
28
13 Hits, die um ein Haar von jemand ganz anderem gesungen worden wären
von Oliver Baroni
«Die heissen WIE? Hitler Stole My Potato?»: Welche dieser absurden Bandnamen sind echt?
23
«Die heissen WIE? Hitler Stole My Potato?»: Welche dieser absurden Bandnamen sind echt?
von Oliver Baroni
Jeweils die BESTE Version (die du noch nicht kanntest) deiner Lieblingssongs
230
Jeweils die BESTE Version (die du noch nicht kanntest) deiner Lieblingssongs
von Oliver Baroni
9 Frauen aus den Anfängen des Rock'n'Rolls, die die Musikwelt auf den Kopf stellten
32
9 Frauen aus den Anfängen des Rock'n'Rolls, die die Musikwelt auf den Kopf stellten
von Oliver Baroni
Mehr METAL geht nicht: Mann baut E-Gitarre aus Skelett seines toten Onkels
47
Mehr METAL geht nicht: Mann baut E-Gitarre aus Skelett seines toten Onkels
von Oliver Baroni
We will always love you – vor 60 Jahren veröffentlichte Dolly ihre erste Single
16
We will always love you – vor 60 Jahren veröffentlichte Dolly ihre erste Single
von Oliver Baroni
Reggae ist Unesco Weltkulturerbe! Darauf stossen wir an mit diesen 30 HAMMER-TRACKS
41
Reggae ist Unesco Weltkulturerbe! Darauf stossen wir an mit diesen 30 HAMMER-TRACKS
von Oliver Baroni
Traum oder Albtraum? So ist es, als CH-Rock'n'Roll-Band in den USA auf Tour zu sein
25
Traum oder Albtraum? So ist es, als CH-Rock'n'Roll-Band in den USA auf Tour zu sein
von Oliver Baroni
Punk oder Schlager? Erkennst du es an der Textzeile?
42
Punk oder Schlager? Erkennst du es an der Textzeile?
von Oliver Baroni
16 extrem deprimierende Musik-Fakten (der Schweizer Beitrag ist fast der schlimmste imfall)
65
16 extrem deprimierende Musik-Fakten (der Schweizer Beitrag ist fast der schlimmste imfall)
von Oliver Baroni
Heil, Heil, Rock'n'Roll: Weshalb fahren gewisse Rocker auf Nazi-Kram ab?
30
Heil, Heil, Rock'n'Roll: Weshalb fahren gewisse Rocker auf Nazi-Kram ab?
von Oliver Baroni
So ist es wirklich, als Rock'n'Roll-Band quer durch Europa zu touren
29
So ist es wirklich, als Rock'n'Roll-Band quer durch Europa zu touren
von Oliver Baroni
