Gesellschaft & Politik

Die SRG gibt nach: Ihre Radiosender kehren zurück zu UKW

Die SRG gibt nach: Ihre Radiosender kehren zurück zu UKW

Nach dem Entscheid des Bundesparlamentes reagiert der Verwaltungsrat der SRG.
11.12.2025, 13:1311.12.2025, 13:19
Francesco Benini / ch media

Die SRG will ihre Radioprogramme bald wieder auf UKW verbreiten. Das hat der Verwaltungsrat des Rundfunks laut zuverlässigen Quellen beschlossen. Der Entscheid soll noch heute offiziell kommuniziert werden.

Susanne Wille, links, tritt als neue Generaldirektorin der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG vor die Medien neben Jean-Michel Cina, rechts, Verwaltungsratspraesident der SRG, am Samst ...
Ganz neue Haltung: SRG-Generaldirektorin Susanne Wille und SRG-Präsident Jean-Michel Cina.Bild: keystone

Am Dienstag entschied der Ständerat mit knapper Mehrheit, dass der Radioempfang per UKW über das Jahr 2026 hinaus möglich sein soll. Der Nationalrat hatte sich bereits klar dafür ausgesprochen.

Die Radiosender der SRG hatten Anfang Jahr von UKW auf DAB+ gewechselt. In der Folge verloren die Sender Hunderttausende Hörerinnen und Hörer. Die privaten Anbieter rückten davon ab, Ende 2026 die Verbreitung auf UKW aufzugeben.

Hier freut sich Schawinski über den UKW-Entscheid

Video: ch media/Matthias Steimer

Die SRG wollte mit dem Wechsel zu DAB+ Mittel einsparen – nun muss sie zusätzliches Geld aufwenden. Wie schnell die Radiosender wieder auf UKW zu empfangen sein werden, ist unklar. Es dauert wahrscheinlich einige Zeit, da das Bundesamt für Kommunikation neue Lizenzen vergeben muss. (aargauerzeitung.ch)

