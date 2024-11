Mehrere Störungen bei Kartenzahlungen gemeldet – Gründe noch unbekannt

Am Dienstagmorgen funktionieren die Zahl-Terminals in Läden in der Schweiz nur eingeschränkt. Wie watson-User melden, werden zum Teil sowohl Zahlungen mit Karten als auch mit Twint abgelehnt.

Das Problem scheint dabei weder bei den Banken noch bei Twint zu liegen – sowohl ein Sprecher von Raiffeisen als auch ein Sprecher von Twint bestätigen gegenüber watson, dass man keine Kenntnisse von Problemen im eigenen System habe.

Meldungen auf «allestörungen.ch» weisen darauf hin, dass die Probleme bei den Zahlungsdienstleistern Mastercard und Visa liegen könnten. Eine Anfrage bei Mastercard blieb bislang unbeantwortet.

Mehr folgt ...