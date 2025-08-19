Noch ein Rekrut nach Hitzschlag im Spital

Vergangenen Mittwoch wurden vier Rekruten wegen Anzeichen eines Hitzeschlags ins Spital eingeliefert. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE
19.08.2025, 14:3119.08.2025, 14:31
Noch einer der vier Rekruten, die am letzten Mittwoch nach einer Übung wegen Anzeichen eines Hitzeschlags in ein Spital eingeliefert werden mussten, ist derzeit noch im Spital. Die anderen drei Rekruten sind wieder bei der Truppe.
Unter den aus dem Spitalentlassenen befindet sich auch der Rekrut, der vorübergehend in ein künstliches Koma versetzt werden musste, wie Armeesprecher Stefan Hofer am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.
Die vier Rekruten hatten an einem sogenannten Sternlauf der Rekrutenschule Isone TI teilgenommen. Die Übung ist laut Armeeangaben vorschriftsgemäss abgelaufen. An den einzelnen Posten seien Nahrungsmittel und Getränke zur Verfügung gestanden. Man nehme den Vorfall sehr ernst und wolle solche Übungen in Zukunft eher in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden durchführen. (sda)
