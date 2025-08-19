sonnig28°
DE | FR
burger
Schweiz
Armee

Noch ein Rekrut nach Hitzschlag im Spital

A parascout recruit in a trench holds a SG 550 assault rifle in his hands, pictured on June 17, 2013, in the recruit school for parascouts of the Swiss army in Altmatt, canton of Schwyz, Switzerland. ...
Vergangenen Mittwoch wurden vier Rekruten wegen Anzeichen eines Hitzeschlags ins Spital eingeliefert. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Noch ein Rekrut nach Hitzschlag im Spital

19.08.2025, 14:3119.08.2025, 14:31
Mehr «Schweiz»

Noch einer der vier Rekruten, die am letzten Mittwoch nach einer Übung wegen Anzeichen eines Hitzeschlags in ein Spital eingeliefert werden mussten, ist derzeit noch im Spital. Die anderen drei Rekruten sind wieder bei der Truppe.

Unter den aus dem Spitalentlassenen befindet sich auch der Rekrut, der vorübergehend in ein künstliches Koma versetzt werden musste, wie Armeesprecher Stefan Hofer am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Die vier Rekruten hatten an einem sogenannten Sternlauf der Rekrutenschule Isone TI teilgenommen. Die Übung ist laut Armeeangaben vorschriftsgemäss abgelaufen. An den einzelnen Posten seien Nahrungsmittel und Getränke zur Verfügung gestanden. Man nehme den Vorfall sehr ernst und wolle solche Übungen in Zukunft eher in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden durchführen. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Ukraine Gipfel im Weissen Haus
1 / 15
Ukraine Gipfel im Weissen Haus

In Washington fand am Montag, dem 18. August 2025 ein Sondergipfel zum Ukraine-Krieg statt. Mit dabei waren neben Gastgeber Trump der ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Begleitet wurde Selenskyj von zahlreichen europäischen Staatschefs sowie EU- und Nato-Vertretern:
quelle: keystone / alex brandon
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Food-Influencer-Paar wird beim Essen (mitten im Restaurant) angefahren
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Cassis befürwortet Ukraine-Gipfel in Genf: «Sind mehr als bereit»
2
Junge Fussballerin wird im grössten Moment ihrer Karriere auf Social Media angefeindet
3
Grenadier-Rekrut nach Übung im künstlichen Koma
4
Touristen flüchten vor der Hitze in den Norden – das sorgt für Probleme
5
Trump torkelt und klatscht für Putin – und 3 weitere denkwürdige Momente in Alaska
Meistkommentiert
1
Bayern buhlt weiterhin um Nkunku ++ Okafor-Wechsel nach England angeblich fix
2
«Ich eröffne mal DIE Diskussion: Wo isst man den besten Döner?»
3
Studie enthüllt: Wer Abnehmspritze Wegovy absetzt, nimmt innert Kürze wieder zu
4
Starker Anstieg von Autismus-Diagnosen bei Kindern: Bund lanciert Studie
5
Bye Bye Bargeld: Diese Schweizer Banken wollen nichts mehr davon wissen
Meistgeteilt
1
«Es ist zu befürchten, dass die amerikanische Regierung die Ausgangslage nicht versteht»
2
Hamas stimmt Waffenruhe zu +++ Gaza-Plan wird Israels Vereidigungsminister vorgelegt
3
«skibidi» und «delulu» sind neu im Cambridge Dictionary – weisst du, was das heisst?
4
Roboter sollen künftig Babys austragen – doch es gibt Kritik
5
Sinner gibt Final gegen Alcaraz auf +++ Swiatek triumphiert in Cincinnati
Ständeratskommission will Hürden zum Zivildienst erhöhen
Wehrpflichtige sollen künftig höhere Hürden vorfinden, wenn sie von der Armee in den Zivildienst wechseln wollen. Dieser Meinung ist nach dem Bundesrat und dem Nationalrat auch die zuständige Ständeratskommission.
Zur Story