«Zwischen Jona und Wetzikon gibt es mehrere Phasen, in denen das Netz schlecht bis gar nicht funktioniert. Auch auf der Strecke Wattwil – St. Gallen weiss ich, dass es zumindest früher fast während der ganzen Fahrt überhaupt keinen Empfang gab. Dies ist enorm nervig, weil man im Zug halt doch oft am Handy ist und ohne Internet fast nichts mehr funktioniert.»

«Boah – Salt hat ja sowas von einer schlechten Abdeckung! In Lyss, wo ich früher gearbeitet habe, gab es null Empfang – ich war komplett auf das Office-WLAN angewiesen. Auch während der Zugfahrten von Aarau nach Bern war die Verbindung äusserst schwach. Ich habe dann sehr schnell zu Wingo gewechselt.»

«Die Funkstille zwischen Cham und Rotkreuz, eine Tragödie. Gerade funktionierte das Youtube-Video, mit dem du den Feierabend einläuten wolltest, noch problemlos. Du lehnst dich zurück in deinem flachgesessenen SBB-Sitz, da erscheint das sich drehende Rädli und du merkst: Du bist in Cham und musst dich mit deinen eigenen Gedanken auseinandersetzen. Selbst wenn du deine Arbeit im Zug-Office fortgesetzt hättest, auf der Strecke Zürich–Luzern wirst du jeden Tag zu einer fünfminütigen Meditation gezwungen.»

So schneiden die Schweizer Mobilfunk-Anbieter im «Connect»-Test ab

«Im Sunrise-Netz auf der S5-Strecke von Rapperswil nach Zürich komme ich kaum ins Internet. Entweder stecke ich in einem der vielen Funklöcher oder es wird trotz Netz keine Verbindung aufgebaut. Überragend, wie ‹Connect› schreibt, ist das für mich nicht.»

«Mit dem Netz in der Schweiz bin ich eigentlich restlos zufrieden – bis auf die Zugfahrt. Ich pendle zwischen Bern und Zürich, die Strecke hat naturgemäss viele Tunnels und Telefonate im Zug zu führen, habe ich längst aufgegeben. Interessant ist, dass das Internet von Tag zu Tag schwankt. Es gibt Tage, da kann ich morgens kaum etwas machen, weil das Internet alle 3 Minuten stockt oder ausfällt. Mir ist aber noch etwas anderes, sehr Spezielles aufgefallen: Jeden Morgen um genau 7 Uhr fällt im Bahnhof Bern – oder zumindest auf dem Gleis 2 – das Internet komplett aus. Dann läuft nichts mehr, bis wir aus Bern herausgefahren sind.»

Laut einer neuen Studie ist die Netzabdeckung in Zügen in der Schweiz sehr gut.

In einer besonderen «Arena» von SRF diskutierten Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik über Künstliche Intelligenz – oder was sie dafür hielten. Zwei Gymnasiasten stellten sie schliesslich in den Schatten.

Es war eine spezielle «Arena» am Freitag vor dem Abstimmungswochenende. Nicht nur, weil ein KI-generierter Sandro Brotz das Publikum etwas hölzern zur Sendung begrüsste. Für einmal ging es im Studio 8 nicht um eine politische Vorlage. Anlässlich der Themenwoche zu Künstlicher Intelligenz (KI) bei SRF lud die «Arena» zu einer Diskussion zu den Chancen und Risiken ebendieser.