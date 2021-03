NoLiestal: Ein Hashtag flutet Twitter – das steckt dahinter

Schweiz

#NoLiestal: Ein Hashtag flutet die sozialen Medien – das steckt dahinter



Bislang machten vor allem die Massnahme-Gegner lautstark auf sich aufmerksam. Das soll sich mit der Aktion #NoLiestal ändern.

Am vergangenen Samstag haben sich in Liestal an die 7000 Menschen zusammengefunden, um gegen die Corona-Politik zu demonstrieren. Masken kaum oder nur als Kostüm-Accessoire getragen, von Sicherheitsabständen keine Spur.

Das nervt, finden Unterstützer der Massnahmen. Satiriker Nils Althaus macht seinem Ärger auf Twitter Luft und schreibt:

«Die schreienden Maskengegner hört man, uns Vernünftige nicht.»

Aus diesem Grund ruft er schliesslich am Sonntag zum Gegenschlag auf:

Eine digitale Gegendemonstration: Jeder von uns hält ein Schild in die Kamera mit #NoLiestal und/oder #NoCovid und einem Spruch (keine Wellen mehr). 20‘000 Leute. Sicher, mit Masken. Wir fluten die Redaktionen. Wer organisiert das?@operationlibero @GrueneCH@spschweiz

Sonstwer? — Nils Althaus (@NilsAlthaus) March 21, 2021

Heute Morgen ist die Aktion nun angelaufen – und wie: Unzählige Menschen machen sich und ihre Meinung auf Twitter sichtbar. Der Hashtag #NoLiestal trendet.

*** ONLINE-DEMO HEUTE ***



Gegen das unaufgeklärte Gedankengut, gegen Verschwörungstheorien & braune Ideologien & für eine langfristige Pandemiepolitik mit tiefen Fallzahlen.



Poste ein Selfie mit Maske & #NOLiestal #NOAltdorf #ZeroCovid #Nocovid#Spreadtheword pic.twitter.com/LrNadjeVdo — Lea Kusano ⭐️ (@LeaKusano) March 25, 2021

Dieser User berichtet in seinem Protest von den Folgen seiner Erkrankung:

Exakt vor einem Jahr habe ich aufgrund von Covid-19 um mein Leben gekämpft. Auch wenn ich noch immer unter Longcovid-Folgen leide - ich lebe. Viele, viel zu viele, hatten dieses Glück nicht. Schauen wir nach vorne und machen es besser. Wir schaffen das! #Noliestal pic.twitter.com/a78SKBbsq4 — Marc Halter (@HalterMarc) March 25, 2021

Vernunft statt Trotz:

Auch dieser User steht hinter den Massnahmen:

Dieser tapfere Herr steigt gar in die kalte Aare, um seinen Punkt zu unterstreichen:

Momentan gibt es in der Schweiz eine Strömung, welche fern aller empirischen Fakten handelt, und Städte wie Wohlen, Chur oder Liestal in Geiselhaft nimmt. Zeigen wir diesen Menschen, dass wir mehr sind. Wir lassen uns von dieser Querfront nicht vor uns hertreiben! ✊#NoLiestal pic.twitter.com/lBiT9p7APM — Urs Brönnimann (@knallfrog) March 25, 2021

Mehr Bilder findest du unter dem Hashtag #NoLiestal auf Twitter. (saw)



