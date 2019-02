Schweiz

Digital

Google reserviert jetzt für dich in Schweizer Restaurants (aber nicht per Telefon)



bild: Screenshot google / shutterstock

Google hat in der Schweiz eine neue Funktion: Mit zwei Klicks kannst du dir jetzt direkt über die Suchmaschine einen Tisch in diversen Restaurants reservieren.

Wenn du auf Google das Restaurant deiner Wahl suchst, taucht rechts in der Google-Maps-Sektion dieser Button auf:

bild: screenshot

Klickst du den Button, erscheint eine Vorschau mit den möglichen Reservations-Zeiten des Restaurants:

bild: screenshot

Seit wann genau die Funktion in der Schweiz verfügbar ist, verrät Google auf Anfrage nicht. «Danke für Ihr Verständnis, dass wir nicht nähere Angaben machen können», heisst es seitens der Kommunikationsagentur PRfact AG im Auftrag des Tech-Giganten. Nur soviel: Das Unternehmen arbeite laufend daran, Google Maps für Nutzer besser zu machen und arbeite deshalb mit verschiedenen Partnern in verschiedenen Ländern zusammen. Schweizer Partner ist für das neue Feature ist das Berliner Startup Quandoo, eine Reservierungsplattform für Restaurants.

Auch im Vegi-Lokal Hiltl in Zürich kann man neu direkt über Google einen Tisch reservieren. Geschäftsführer Rolf Hiltl erfährt von der Funktion erst auf Anfrage von watson. Er sagt: «Aber ich finde, das ist ein praktischer neuer Service. Je einfacher die Buchung für den Gast wird, desto besser.»

«Guten Tag, Sie sprechen mit einer KI»

In den USA ist der Tech-Konzern bereits einen grossen Schritt weiter. Er hat letztes Jahr die Sprachausgabe-Software Duplex vorgestellt, die von einem Menschen kaum zu unterscheiden ist und für ihn per Telefon Termine ausmachen kann. US-Nutzer aus mehreren Städten können den Assistenten nun dafür nutzen, eine Reservierung in einem Restaurant vorzunehmen.

Das Ganze läuft folgendermassen ab: Zuerst fragt der Assistant Details zur Reservierung ab, fasst diese dann zusammen und bittet anschliessend um Erlaubnis, in dem Restaurant anzurufen. Dann ruft der Assistant an und hat dabei tatsächlich eine sehr menschliche Stimme. Direkt vor dem Gespräch wird der Angerufene aber darüber informiert, dass er jetzt mit einer Maschine spricht.

Bis Duplex auch in Europa, in der Schweiz und auf weiteren Sprachen verfügbar sein wird, kann es laut Experten aber noch eine Weile dauern.

