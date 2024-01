Während Thailand auf das Ergebnis der Änderungen wartet, sind die Kifferläden in Bangkok und Umgebung weiterhin geöffnet. Allerdings gibt es bereits einige Vorschriften, die den Konsum von Cannabis einschränken. Wer also bereits einen Urlaub in Thailand gebucht hat und dort Kiffen möchte, muss unter Umständen mit ernsten Konsequenzen rechnen.

Fast 6000 Ausgabestellen gab es im letzten Jahr im ganzen Land – rund ein Viertel davon in der Hauptstadt Bangkok, viele weitere in Touristenregionen wie Pattaya und Phuket. Die Entkriminalisierung war zudem ein grosser Anziehungspunkt für Touristen. Obwohl Kiffen in der Öffentlichkeit nach wie vor verboten war, wurde Gras geraucht, was das Zeug hält. Kein Wunder: Schliesslich ist Thailand eines von nur acht Ländern weltweit, in denen der Freizeitgebrauch von Cannabis legal ist.

Slowakei will Ukraine nicht in Nato ++ Russland kommt bei Angriffen am Dnipro nicht weiter

«Wenn Politiker Migrationsprobleme kleinreden, kommen extreme Parteien an die Macht»

Der Kolumnist und Pulitzerpreis-Träger Bret Stephens analysiert messerscharf den Aufstieg von Trump, AfD und Le Pen. Es räche sich, dass man nicht offen über Ausländerprobleme sprechen dürfe, ohne als Rassist gebrandmarkt zu werden.

Bret Stephens gehört zu den interessantesten und meistgelesenen Autoren der liberalen «New York Times». Eben veröffentlichte der 50-jährige Politologe eine Kolumne, in der er Argumente aufzählte, die für Donald Trump sprechen («The Case for Trump - by Someone Who Wants him to Lose»), was fast 3000 Leserkommentare provozierte.