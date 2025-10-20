bedeckt, wenig Regen
Stadt Zürich will legale Cannabis-Abgabe verlängern

Stadt Zürich will legale Cannabis-Abgabe verlängern

20.10.2025, 10:30

Der Zürcher Stadtrat hat die Verlängerung der Cannabis-Abgabe bis 2028 beantragt. Über 2300 Personen beziehen über das Projekt «Züri-Can» legal Cannabis.

Für die Verlängerung würden 800'000 Franken fällig, teilte die Stadt Zürich am Montag mit. Bisher war geplant, die Studie bis 2026 durchzuführen. Rund 750 Kilo Cannabis bezogen die Konsumentinnen und Konsumenten bisher in 88'000 Verkäufen.

Psychoaktives THC aus Marihuana hilft Senioren gegen chronische Schmerzen. Zu kiffen brauchen sie aber nicht: Medikamente wie Dronabinol liefern denselben Effekt. (Symbolbild)
Die Stadt Zürich will mehr Frauen für die Studie ansprechen.Bild: AP The Canadian Press

Das Pilotprokjekt sei erfolgreich, hiess es weiter. Dem Schwarzmarkt seien so etwa 7,5 Millionen Franken entzogen worden. Im Zentrum der Pilotstudie, die von der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich begleitet wird, stünden die Gesundheit und der Schutz der Konsumierenden vor den Risiken des Schwarzmarktes, wurde Stadtrat Andreas Hauri (GLP) zitiert.

Der Bund bewilligte im Juli 2025 eine Erhöhung der Teilnehmenden von 2100 auf 3000. Die Stadt will mehr Gelegenheitskonsumierende und Frauen ansprechen. Diese seien bisher unterrepräsentiert. (rbu/sda)

«Aktuell kommen wir nicht mehr aus dem Abklären raus – eine bedenkliche Entwicklung»
Eine wachsende Anzahl an Kindern wird auf Entwicklungsstörungen abgeklärt. Woran liegt das und was lässt sich dagegen tun? Ein Kinderarzt, eine Primarlehrerin und eine Heilpädagogin geben Auskunft.
«Immer mehr Kinder im Vorschul- und Schulalter sind auf Unterstützung angewiesen. In den vergangenen 10 Jahren ist der Bedarf um mindestens 30 Prozent angestiegen. Lehrpersonen empfinden die Situation als zunehmend überfordernd.»
Zur Story