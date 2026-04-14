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Patrick Fischer: Nati-Trainer entschuldigt sich für gefälschtes Zertifikat

Hier entschuldigt sich Patrick Fischer für seinen «Fehltritt»

14.04.2026, 10:4814.04.2026, 10:48

Hockey-Natitrainer Patrick Fischer reiste 2022 mit einem falschen Covid-Zertifikat an die Olympischen Spiele in Peking. Der Verband bestätigte dies am Montagabend in einem Statement. Fischer wurde als Privatperson dafür verurteilt und musste eine entsprechende Busse bezahlen.

Kurz nach der Bekanntgabe hat sich der Trainer nun ebenfalls zu Wort gemeldet. In einem Video, das der Verband auf seinen Social-Media-Kanälen teilte, richtete sich Fischer persönlich an die Fans. Dabei sprach er über seinen «Fehltritt» – das hatte er zu sagen. (nib)

Video: watson/nina bürge
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