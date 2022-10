Normalerweise gibt's im Oktober 22 Heiztage. Rate mal, wie viele es 2022 waren

Im Mendrisiotto TI seien bereits im August grossflächig ganze Wälder braun gefärbt gewesen. Der Sommer 2022 dürfte insbesondere Buchen an trockenen Standorten weiter zugesetzt haben. Das frühe Abwerfen des Laubes sei als ein Schwächezeichen zu erklären, so das WSL.

Die Herbstwälder leuchteten in diesem Jahr nicht so intensiv wie sonst.

Die Herbstwälder leuchteten in diesem Jahr nicht so intensiv wie sonst. Bild: Brig Simplon Tourismus AG

Anfangs Oktober hätten die Laubbäume begonnen, sich verbreitet zu verfärben, schrieb Meteoschweiz weiter. Die Blattverfärbung sei aber in diesem Jahr sehr schwierig zu beobachten. Viele Bäume hätten gleichzeitig grüne und verfärbte Blätter getragen, zudem sei ein Teil der Blätter bereits abgefallen. Im Flachland hätten sich die Farben nicht ganz so intensiv ausbilden können, denn kühle Nächte, welche die Farben normalerweise verstärkten, fehlten im Oktober.

Bezüglich Tageshöchstwerten habe es jedoch keine verbreiteten Besonderheiten gegeben. Knappe Rekordwerte meldeten nur einzelne Messstandorte für die zweite Monatshälfte. So registrierte Delsberg JU am 23. Oktober ein Tagesmaximum von 25,5 Grad. Der bisherige Oktober-Rekordwert für die zweite Monatshälfte lag hier 2017 bei 25,1 Grad.

Während der anhaltenden Warmluftzufuhr, die auch während der Regentage angehalten habe, seien die Temperaturen zeitweise auf sehr hohem Niveau verharrt. So stieg die Tagesmitteltemperatur vom 15. bis am 21. Oktober vielerorts 5 bis 7 Grad, lokal auch 8 Grad über die Norm, wie es weiter hiess. Am 23. Oktober habe die Tagesmitteltemperatur unter Föhneinfluss regional sogar 8 bis 9 Grad über der Norm gelegen.

Diverse Standorte verzeichnen auch hier rekordtiefe Werte. In Zürich beträgt diese Summe beispielsweise 37 – so tief wie nie. Nie zuvor lag der Wert unter 100, meist gar über 200.

Berechnet werden die Heizgradtage so: An jedem Heiztag – einem Tag mit einer Tagesmitteltemperatur von weniger als 12 Grad Celsius – wird erhoben, um wie viel die gemessene Aussenlufttemperatur von der angestrebten Innenlufttemperatur von 20 Grad Celsius abweicht.

In anderen Schweizer Städten sieht es ähnlich aus. In Lugano beispielsweise musste im Oktober noch gar nicht geheizt werden.

Ganz anders sah es noch vor zehn Jahren aus, wie Meteoschweiz am Freitag twitterte. Damals sei die Schweiz auch im Flachland im weissen Winterkleid erwacht. Am 29. Oktober 2012 seien sogar Oktober-Schneehöhenrekorde gemessen worden.

Kein Oktober in den letzten 158 Jahren war wärmer als in diesem Jahr. Das hat sich nicht nur auf das Thermometer ausgewirkt, sondern auch auf die Anzahl Heiztage – und zwar massiv.

Solothurner Polizei nimmt mehrere mutmassliche Einbrecher fest

In Bettlach SO, Hägendorf SO und Olten SO hat die Solothurner Kantonspolizei im Verlauf dieser Woche gleich acht junge Männer festgenommen, die in Häuser eingedrungen waren oder abgestellte Fahrzeuge durchsucht hatten. Im ersten Fall stiess ein Mann beim Betreten seiner Oensinger Wohnung gleich auf mehrere mutmassliche Einbrecher.