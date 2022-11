Bundesrat will Haushalte wegen hohen Energiepreisen nicht unterstützen

Der Bundesrat will Haushalte und Unternehmen wegen der hohen Energiepreise und der Teuerung in diesem Winter nicht unterstützen, weil er keinen Anlass dazu sieht. Er hat am Mittwoch über 13 Unterstützungsmassnahmen für Private und Unternehmen diskutiert.

Bundesrätin Amherd: «Der Preis eines Atomschlags wäre für Russland sehr hoch»

Im Interview erklärt Verteidigungsministerin Viola Amherd, warum sie die Initiative gegen den F35 nicht abwarten wollte. Und sie schildert im Detail, wie der Bund im Falle eines Atomschlags in der Ukraine die Schweizer Bevölkerung zu schützen gedenkt.

Es ist ein kurzer Flug. Nur 35 Minuten dauert der Transfer mit dem Bundesratsjet vom Flughafen Belpmoos auf die norditalienische Militärbasis Cameri in der Nähe von Mailand. An Bord ist die Spitze des Verteidigungsdepartements, darunter Rüstungschef Martin Sonderegger und die Chefin persönlich, Verteidigungsministerin Viola Amherd. Auf Einladung des Departements begleitet CH Media die Delegation. Für Amherd ist es der erste Besuch in Cameri, wo voraussichtlich 24 der 36 neuen Kampfjets vom Typ F35 produziert werden sollen. Mitte September hat der Bund die Kaufverträge für die teuerste Beschaffung in der Geschichte der Armee unterzeichnet: 6.035 Milliarden Franken kosten die Kampfflieger laut offiziellen Angaben.