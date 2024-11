Ursula von Leyen leistet Passagier erste Hilfe in Swiss-Maschine von Zürich nach Brüssel

Von der Leyen sei auf dem Rückweg von Rio nach Brüssel gewesen, als ein Passagier medizinische Hilfe benötigte, so Podesta. «Die Präsidentin leistete daraufhin dem Passagier in Not Hilfe, bis wir landeten und medizinisches Personal die Versorgung übernahm.»

Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war am Mittwoch in einer Swiss-Maschine von Zürich nach Brüssel unterwegs, als es zu einem medizinischen Notfall kam. Darauf hin leistete sie dem Passagier erste Hilfe.

Ursula von der Leyen ist ausgebildete Ärztin und leistete einem Passagier in Not erste Hilfe.

In der Schweiz ist Industriepolitik verpönt. Nun bahnt sich ein Tabubruch an: Politiker aus allen Lagern wollen die Schweizer Stahlwerke retten, besonders jenes in Gerlafingen (SO).

Die Schweiz ist ein Land (fast) ohne Rohstoffe. Trotzdem war die Stahlproduktion lange ein wichtiger Wirtschaftszweig, geprägt durch die Familien von Moos in Luzern und von Roll in Solothurn. In der Krise der 1990er-Jahre fusionierten die Unternehmen. Heute sind sie nach Besitzerwechseln wieder getrennt. Von der einstigen Grösse ist wenig übrig.