Nemo am Openair Frauenfeld im Jahr 2017. Bild: KEYSTONE

Der Weg vom ESC zum Weltstar erfordert vor allem eines: Liveauftritte

Mehr «Schweiz»

Die Schweiz ist Nemoland. Doch vermag es Nemo auch, zu einem Weltstar zu werden? Die Karrieren von Nemos Vorgängerinnen und Vorgängern sprechen nicht unbedingt dafür.

Von den ESC-Siegerinnen und -Siegern der letzten Jahre hat es lediglich die italienische Rockband Maneskin geschafft, sich im internationalen Musik-Business zu behaupten. Wenn man weiter zurückblickt, kommen einem noch Namen in den Sinn wie Abba, Julio Iglesias, Udo Jürgens oder Celine Dion. Mehr ist da nicht.

Doch wie kommt das?

Von Livebands und Castingshows

Die Künstlerinnen und Künstler, die für ihre Länder an den Eurovision Song Contest (ESC) reisen, haben teilweise bereits einen gewissen Bekanntheitsgrad in ihren jeweiligen Ländern – sei es, da sie in Castingshows mitgemacht oder, wie Nemo, die Hitparade in ihrer Heimat längst gestürmt haben.

Doch Weltstars sind die wenigsten. Vielmehr erhoffen sich wohl viele, dass der ESC ein Sprungbrett sein könnte vom heimischen Becken in die weite Welt.

Der «Tagesanzeiger» rechnet vor, dass Nemo an seinem ESC-Erfolg nicht viel verdienen wird. Ein grosser Teil des Geldes aus Sofortpreis, Sendungsrechten und Downloads fliesst an Label, Mitkomponisten etc.

Um aus seinem Sieg auch nachhaltig finanziell Kapital herauszuschlagen, muss Nemo also auftreten. Denn nur damit lässt sich im internationalen Musikmarkt derzeit Geld verdienen.

So lässt sich auch der Nach-ESC-Erfolg von Maneskin erklären: Die Italiener waren bereits vor dem ESC eine erfolgreiche Liveband. Seit dem ESC-Sieg touren sie weltweit von Konzertlokal zu Konzertlokal. Teilnehmende von Castingshows – wie Luca Hänni oder Conchita Wurst – hingen würden von Veranstaltern nicht gerne gebucht, so der «Tagi».

Funktioniert auch abseits der ESC-Bühne: Damiano David von Maneskin am Glastonbury Festival 2023. Bild: keystone

Maneskin haben auch den Sprung über den grossen See geschafft – und heizen auf dem Times Square ein. September 2023. Bild: keystone

Hier könnte eine der grossen Chancen für Nemo liegen: Das Bieler Talent hat bereits Bühnenerfahrung – und bewiesen, dass die Acts nicht nur auf einer Showbühne im Fernsehen funktionieren, sondern auch vor Publikum. So sei Nemo bereits für mehrere Schweizer Open-Airs in diesem Sommer gebucht, heisst es beim Tagesanzeiger.

Aber bis es so weit ist, muss Nemo noch mit neuer Musik nachlegen – Musik, die auch international funktioniert, soll es denn eine internationale Karriere werden. Nemo arbeite an neuen Songs, Veröffentlichungsdaten gebe es indes noch keine, meint das Management gegenüber dem «Tagi». (yam)