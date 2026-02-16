Die Gemeinde Orsières VS hat am Montag die Evakuation von Teilen des Dorfs La Fouly angeordnet. Grund sind grosse Lawinengefahr, starke Windböen und erwartete weitere Niederschläge. Die Anordnung gilt seit 11 Uhr und vorerst bis mindestens Mittwochmorgen. Betroffen sind mehrere Weiler und Gebäude in Lawinengefahrenzonen im Wallis. (ear)
Extremwetter
Grosse Lawinengefahr in weiten Teilen der Schweiz +++ Dorf im Wallis wird evakuiert
Kräftiger Schneefall und stürmischer Wind sorgen am Montag in den Alpen für eine heikle Lawinensituation. Laut MeteoSchweiz fallen verbreitet grosse Neuschneemengen. Im Liveticker erfährst du alles zur aktuellen Wetterlage in der Schweiz.
- Am Montag fallen gemäss Wetterprognosen am Alpennordhang 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee, in Nord- und Mittelbünden 20 bis 30 Zentimeter. Zusammen mit einem starken bis stürmischen West- bis Nordwestwind in den Bergen sorgt das für eine grosse Lawinengefahr für fast die gesamten Alpen.
- Im Flachland dominieren dichte Wolken, dazu fällt stellenweise Niederschlag. Zeitweise bläst starker Südwestwind. Die Schneefallgrenze liegt bei 800 bis 1200 Metern.
Schicke uns deinen Input
10:13
Walliser Dorf wegen Lawinengefahr evakuiert
10:08
Zug im Wallis nach Lawine entgleist – mehrere Verletzte
In Goppenstein VS ist am Montagmorgen ein Zug nach einer Lawine entgleist. Laut SBB und BLS befanden sich rund 30 Passagiere an Bord, mehrere Personen wurden verletzt. Der Vorfall ereignete sich im Stockgraben-Tunnel hinter dem Lötschberg. Im gesamten Wallis herrscht derzeit grosse Lawinengefahr. Hier im Artikel gibts mehr Infos dazu. (ear)
10:05
Grosse Lawinengefahr in den Alpen
In weiten Teilen der Schweiz herrscht derzeit grosse Lawinengefahr. Oberhalb von rund 2000 Metern gilt verbreitet die zweithöchste Gefahrenstufe 4 von 5. Wie das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF mitteilt, sind spontane und teils sehr grosse Lawinen wahrscheinlich. Grund dafür sind grosse Neuschneemengen, starker Wind und steigende Temperaturen. Die kritische Situation dürfte mindestens bis Montagabend anhalten. (ear)
9:55
Wetter-Ausblick Montag
Laut MeteoSchweiz zeigt sich das Wetter am Montag in der Schweiz unbeständig und zunehmend winterlich. Im Flachland ist es meist stark bewölkt, mit wiederholten Niederschlägen und nur kurzen Auflockerungen. Besonders am Nachmittag ziehen teils kräftige Schauer durch, lokal auch mit Graupel. In den Alpen fällt verbreitet anhaltender und intensiver Niederschlag, wobei die Schneefallgrenze zunächst bei etwa 800 bis 1200 Metern liegt und gegen Abend auf rund 600 Meter sinkt.
Die Temperaturen erreichen in den Niederungen etwa 7 Grad. Dazu weht zeitweise kräftiger, in exponierten Lagen stürmischer Südwestwind, der am Abend allmählich nachlässt. In den Bergen bleibt es stürmisch, und die Temperatur auf 2000 Metern sinkt auf etwa minus 6 Grad. Am Alpennordhang kommen bis am Abend oberhalb von rund 1400 Metern verbreitet 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee zusammen, in Teilen von Graubünden etwa 20 bis 30 Zentimeter. (ear)
Die Temperaturen erreichen in den Niederungen etwa 7 Grad. Dazu weht zeitweise kräftiger, in exponierten Lagen stürmischer Südwestwind, der am Abend allmählich nachlässt. In den Bergen bleibt es stürmisch, und die Temperatur auf 2000 Metern sinkt auf etwa minus 6 Grad. Am Alpennordhang kommen bis am Abend oberhalb von rund 1400 Metern verbreitet 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee zusammen, in Teilen von Graubünden etwa 20 bis 30 Zentimeter. (ear)