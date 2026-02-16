Grosse Lawinengefahr in weiten Teilen der Schweiz +++ Dorf im Wallis wird evakuiert

Die Gemeinde Orsières VS hat am Montag die Evakuation von Teilen des Dorfs La Fouly angeordnet. Grund sind grosse Lawinengefahr, starke Windböen und erwartete weitere Niederschläge. Die Anordnung gilt seit 11 Uhr und vorerst bis mindestens Mittwochmorgen. Betroffen sind mehrere Weiler und Gebäude in Lawinengefahrenzonen im Wallis. (ear)