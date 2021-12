Der Zürcher Illustrator und Filmemacher Olivier Samter hat dem Tessiner flugs einen – nicht ganz ernst gemeinten – Vorschlag für sein Foto gebastelt. Und wo könnte Cassis anders sitzen als auf seinem berüchtigten Sofa in der Stube in Montagnola TI? Genau:

«Impfen, what else»: Corona-Kampagne in Deutschland Viralhit – Schweizer Firmen blocken

Vorsicht auf den Strassen: Eisglätte! Und in den Bergen bis zu 50 Zentimeter Neuschnee

In der Schweiz ist am Donnerstag verbreitet Schnee bis in tiefe Lagen gefallen. Das Tessin war schneebdeckt, auch Bern, Luzern und Zürich meldeten ein paar Zentimeter Schneematsch. Am meisten Neuschnee gab es in den Voralpen mit lokal 50 Zentimetern im Kanton Schwyz.